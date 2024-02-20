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    • Ненахов из «Локо» – о сборах: «Кое-кто начинает подбешивать»

    Ненахов из «Локо» – о сборах: «Кое-кто начинает подбешивать»

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями от сборов в ОАЭ.

    «Психологически проводить столько времени на сборах тяжело, на самом деле. С одними и теми же людьми, начинают некоторые подбешивать (смеeтся). Ну а так ничего страшного.

    А в плане физики, думаю, что все прибавили. Считаю, что мы добавили даже по сравнению с теми сборами, которые у нас были летом. Думаю, что мы себя покажем», – сказал Ненахов.

    • Сегодня в товарищеском матче «Локо» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
    • Все зимние сборы москвичи проводят в ОАЭ.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    20.02.2024 21:55
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