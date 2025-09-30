Ненахов из «Локомотива» объяснил решение жениться в 18 лет

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопросы о семейной жизни с юных лет.
– Тебе всего 26, а ты уже восемь лет женат и у вас два ребенка. Расскажи как вы решились так рано узаконить отношения?
– Просто любовь. Честно говоря, мы недолго думали, нашли друг друга, и это на всю жизнь. Такое бывает раз в жизни. Я счастлив, что со мной такое случилось.
– Родители не были против того, что ты женился в 18 лет?
– Естественно, было много вопросов, что я рано принял такое решение. Но время показало, что это самое верное решение в жизни.
– Твой экс-одноклубник Наир Тикнизян рассказывал, как вставал в 3 утра, чтобы отвезти жену на работу. У тебя были ранние подъeмы?
– Я детей в сад водил утром, сейчас в школу вожу уже. После этого уже еду на тренировку. Но это всe по пути. Поэтому, в целом успевал.
– Как сильно футбол отвлекает от воспитания детей или у тебя получается везде успевать?
– Нет такого, что дети без моего воспитания. По утрам тренировки, а потом я весь день дома.
Я достаточно много времени уделяю своим детям. Надеюсь, что я для них самый лучший папа. Об этом узнаем, когда они вырастут.
- Ненахов – воспитанник «Динамо».
- В «Локо» он оказался в 2021 году и с тех пор оформил 2+4 в 124 матчах.