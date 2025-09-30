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Ненахов из «Локомотива» объяснил решение жениться в 18 лет

30 сентября 2025, 18:06
2

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопросы о семейной жизни с юных лет.

– Тебе всего 26, а ты уже восемь лет женат и у вас два ребенка. Расскажи как вы решились так рано узаконить отношения?

– Просто любовь. Честно говоря, мы недолго думали, нашли друг друга, и это на всю жизнь. Такое бывает раз в жизни. Я счастлив, что со мной такое случилось.

– Родители не были против того, что ты женился в 18 лет?

– Естественно, было много вопросов, что я рано принял такое решение. Но время показало, что это самое верное решение в жизни.

– Твой экс-одноклубник Наир Тикнизян рассказывал, как вставал в 3 утра, чтобы отвезти жену на работу. У тебя были ранние подъeмы?

– Я детей в сад водил утром, сейчас в школу вожу уже. После этого уже еду на тренировку. Но это всe по пути. Поэтому, в целом успевал.

– Как сильно футбол отвлекает от воспитания детей или у тебя получается везде успевать?

– Нет такого, что дети без моего воспитания. По утрам тренировки, а потом я весь день дома.

Я достаточно много времени уделяю своим детям. Надеюсь, что я для них самый лучший папа. Об этом узнаем, когда они вырастут.

  • Ненахов – воспитанник «Динамо».
  • В «Локо» он оказался в 2021 году и с тех пор оформил 2+4 в 124 матчах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Ненахов Максим
Комментарии (2)
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...уефан
1759245653
...чем быстрее примут, тем быстрей откинешься...
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Интерес
1759248489
Молодец.
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