Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»

Агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова Александр Клюев отреагировал на публикацию со своим клиентом.

Сегодня были опубликованы фотографии 27-летнего россиянина с вечера выпускников. Он закончил школу десять лет назад.

Защитник был замечен с алкоголем и кальяном.

Это произошло в день матча «Локомотива» с «Оренбургом», который Ненахов пропустил из-за травмы.

«У Максима были тренировки, он работал в микроцикле, восстанавливался. Эти заявления телеграм-канала – бред. Комментировать этот мусор совершенно не хочется.

Любой человек может сходить в ресторан или на встречу с одноклассниками, как это было. Открою вам большой секрет, Александр Головин тоже ходит в ресторан в Монако. Это интересно? Могу прислать фотографии этим каналам. Теперь Максиму нужно звонить этим каналам и спрашивать, с кем ему встречаться?

Копаться в каком-то грязном белье абсолютно неинтересно», – сказал Клюев.