Агент Батракова пообщался с представителем «ПСЖ»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова рассказал о телефонном разговоре с представителями «ПСЖ».

«В телефонном разговоре понимание того, что они планируют прилететь в Москву, у нас есть. Дальше ждем. Даже если не Луиш Кампуш приедет, то это будет человек, который будет уполномочен непосредственно клубом вести переговоры», – сказал Кузьмичев.

Агент ранее говорил об интересе «ПСЖ» к игроку.