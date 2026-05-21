Агент Батракова пообщался с представителем «ПСЖ»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова рассказал о телефонном разговоре с представителями «ПСЖ».
«В телефонном разговоре понимание того, что они планируют прилететь в Москву, у нас есть. Дальше ждем. Даже если не Луиш Кампуш приедет, то это будет человек, который будет уполномочен непосредственно клубом вести переговоры», – сказал Кузьмичев.
Агент ранее говорил об интересе «ПСЖ» к игроку.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: РИА «Новости»