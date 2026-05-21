Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба сделал заявление после выигранного матча с «Ротором».
- Команды борются за право выступать в РПЛ в сезоне-2026/27.
- «Акрон» одержал гостевую победу со счетом 2:0 в первом переходном матче.
- Ответная встреча пройдет в Самаре в субботу, 23 мая.
«Всех болельщиков «Акрона» с важной победой. Эту победу посвящаем Зауру Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него.
Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценой», – сказал Дзюба.
- «Акрон» уволил Тедеева 17 мая.
- После этого и.о. главного тренера стал Мурат Искаков.
