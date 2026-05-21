Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно местонахождение Дурана, сбежавшего из «Зенита»

Стало известно местонахождение Дурана, сбежавшего из «Зенита»

Сегодня, 00:40
12

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран находится в Колумбии. Там его запечатлели журналисты.

22-летний футболист с грустным видом смотрел матч своей бывшей команды «Энвигадо» против «Депортес Киндио» (1:0) во второй лиге.

Ранее колумбиец улетал в Турцию перед чемпионским матчем «Зенита» с «Ростовом» (1:0).

Позднее стало известно, что его отпустили в бессрочный отпуск по личным причинам.

В Колумбии Дуран, вероятно, примет участие в тренировочном сборе национальной сборной перед ЧМ-2026. Его включили в расширенную заявку.

  • «Зенит» арендовал форварда у «Аль-Насра» в феврале.
  • В составе сине-бело-голубых он забил 2 гола в 9 матчах – оба с пенальти.

Еще по теме:
Смолов объяснил странный поступок Соболева во время празднования чемпионства «Зенита» 7
Соболев отпраздновал чемпионство в майке Дурана, у которого выиграл конкуренцию 5
Стало известно, получит ли Дуран медаль за чемпионство «Зенита» 9
Источник: El Pais
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Аль-Наср Колумбия Зенит Дуран Джон
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Urtíсa
1779313502
"Позднее стало известно, что его отпустили"-- А Бомба нагнетает --сбежал..Ну хоть не объявлен в международный розыск.😁
Ответить
Бумбраш
1779329556
Отстаньте уже от дюрашки,чел бабла срубил и чилит..что пристали? За бугром есть свои кокорины
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1779331318
Прочитав заголовок подумал,что его обнаружили там,где раньше был Наполеон,в палате номер 6,плохо о человеке подумал,каюсь
Ответить
рылы
1779332288
лучший бомбардир в истории зенита! ещё и дельфинария заставил побегать и забивать! гы-гы!
Ответить
odessakmv
1779333363
так две трудно решаемых дилеммы у бибизяна: 1. куда потратить такое халявное бабло (домик купить или гоночный спорткар) 2. где найти еще таких лохов (в Зенит-то вряд ли снова возьмут) чтобы снова халявно поиметь
Ответить
Hector вернулся
1779341479
Та на свалке он под питером
Ответить
Прокс
1779342292
Промескакашка,завидует!!!!
Ответить
TomskFan
1779343415
о соболе думает, ох о соболе) найдут у саши белый порошок из колумбии в авто ахахахах
Ответить
Taps
1779345786
Ненужный @****@ ...
Ответить
Главные новости
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»
14:59
Все новости
Все новости
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
16:59
Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения
16:30
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
14:45
11
Газзаев одним словом описал чемпионство «Зенита»
14:29
6
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб
13:54
Аршавин назвал фактор, который повлиял на «Краснодар» в борьбе за титул в РПЛ
13:45
Агент Батракова пообщался с представителем «ПСЖ»
13:36
Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину
13:25
4
Газзаев предложил новый лимит в РПЛ
13:14
2
«Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев
13:03
18
Иванов – о засчитанном голе в ворота «Урала»: «Судья совершил роковую ошибку»
12:37
1
Названа позиция, на которую «Спартак» летом будет искать новичков в первую очередь
12:28
2
Аршавин – о «Зените»: «В концовке сезона счастье привалило»
12:14
1
Орлов дал совет Батракову по переезду в Европу
11:58
3
Стало известно, может ли Оздоев вернуться в РПЛ
11:30
1
Семин сказал, способны ли «Зенит» и «Краснодар» соперничать с клубами Европы
10:53
5
У Джикии появился вариант в РПЛ
10:42
3
Черчесов – о лимите: «Не ужесточение, а корректировка»
10:20
1
Аршавин высказался о будущем Ерохина в «Зените»
09:57
1
Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»
09:42
8
Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»
09:02
11
Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому
08:15
8
Мажич признал судейскую ошибку в 30-м туре РПЛ
01:35
7
«Динамо» отвергло требование Шварца
01:26
7
В «Спартаке» раскрыли прозвище Помазуна
01:19
9
Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает»
00:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 