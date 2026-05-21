Стало известно местонахождение Дурана, сбежавшего из «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран находится в Колумбии. Там его запечатлели журналисты.
22-летний футболист с грустным видом смотрел матч своей бывшей команды «Энвигадо» против «Депортес Киндио» (1:0) во второй лиге.
Ранее колумбиец улетал в Турцию перед чемпионским матчем «Зенита» с «Ростовом» (1:0).
Позднее стало известно, что его отпустили в бессрочный отпуск по личным причинам.
В Колумбии Дуран, вероятно, примет участие в тренировочном сборе национальной сборной перед ЧМ-2026. Его включили в расширенную заявку.
- «Зенит» арендовал форварда у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых он забил 2 гола в 9 матчах – оба с пенальти.
Источник: El Pais