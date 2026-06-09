Орлов выступил против трансфера «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас недостаточно хорош для «Зенита».

«Нужен ли «Зениту» нападающий? Да не один! Заявка – 25 футболистов.

И надо нам сейчас мощное пополнение: и своих футболистов, и иностранных. Кто такой Карпукас? Он лучше Барриоса? Даже сравнивать невозможно!

Потолок возможностей Карпукаса виден сразу. Я даже не знаю, попадет ли он в состав «Локомотива»?! Какая там будет конкуренция и кто там будет играть?» – заявил Орлов.