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Орлов выступил против трансфера «Зенита»

Сегодня, 21:18
7

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас недостаточно хорош для «Зенита».

«Нужен ли «Зениту» нападающий? Да не один! Заявка – 25 футболистов.

И надо нам сейчас мощное пополнение: и своих футболистов, и иностранных. Кто такой Карпукас? Он лучше Барриоса? Даже сравнивать невозможно!

Потолок возможностей Карпукаса виден сразу. Я даже не знаю, попадет ли он в состав «Локомотива»?! Какая там будет конкуренция и кто там будет играть?» – заявил Орлов.

  • У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
  • Артем – воспитанник железнодорожников.
  • Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: «Такой футбол»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Сам_себе_сказал
1781029918
ну как бы прав старик, так себе полузащитник
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Назарян
1781030650
орлову только Месси подавай в зенит , а самим воспитать игроков слабо? или денег море можно покупать всех ....
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Taps
1781030867
Какая-то гнилая политика у Зырянова по приглашениям.
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R_a_i_n
1781031514
Гена Орлов скупил бы сборную Бразилии, вот тут он доволен будет!
Ответить
Artemka444
1781033908
Чушь несёт
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Garrincha58
1781034316
это лимит
Ответить
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