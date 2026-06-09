Орлов выступил против трансфера «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас недостаточно хорош для «Зенита».
«Нужен ли «Зениту» нападающий? Да не один! Заявка – 25 футболистов.
И надо нам сейчас мощное пополнение: и своих футболистов, и иностранных. Кто такой Карпукас? Он лучше Барриоса? Даже сравнивать невозможно!
Потолок возможностей Карпукаса виден сразу. Я даже не знаю, попадет ли он в состав «Локомотива»?! Какая там будет конкуренция и кто там будет играть?» – заявил Орлов.
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: «Такой футбол»