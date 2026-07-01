Кокорин высказался об игре Дурана за «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин оценил игру Джона Дурана за петербургскую команду.
«Дуран – классный футболист. Я видел обзоры, как они взаимодействовали с Криштиану.
Может быть, просто ему здесь [в РПЛ] не зашло, и он решил не напрягаться. Поэтому он быстро соскочил», – сказал Кокорин.
- Дуран присоединился к «Зениту» в феврале 2026 года на правах платной полугодичной аренды из «Аль-Насра» за 2,7–4 млн евро с опцией выкупа.
- Колумбиец провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
- В мае Дуран покинул «Зенит», досрочно расторгнув контракт перед финалом сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»