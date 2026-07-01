Кокорин высказался об игре Дурана за «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин оценил игру Джона Дурана за петербургскую команду.

«Дуран – классный футболист. Я видел обзоры, как они взаимодействовали с Криштиану.

Может быть, просто ему здесь [в РПЛ] не зашло, и он решил не напрягаться. Поэтому он быстро соскочил», – сказал Кокорин.