«Ты рано закончил»: Смолова публично позвали в клуб РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев снова предложил Федору Смолову возобновить карьеру и перейти в калининградский клуб.

«Я тебе говорю – ты рано закончил. Если мы сейчас поищем [нападающего] и никого не найдем, я тебе рекомендую подумать.

У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25–30 остается, где можно показать свое мастерство», – заявил Талалаев.