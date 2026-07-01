«Ты рано закончил»: Смолова публично позвали в клуб РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев снова предложил Федору Смолову возобновить карьеру и перейти в калининградский клуб.
«Я тебе говорю – ты рано закончил. Если мы сейчас поищем [нападающего] и никого не найдем, я тебе рекомендую подумать.
У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25–30 остается, где можно показать свое мастерство», – заявил Талалаев.
- Федор поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
Источник: Smol Talk