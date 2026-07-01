Смолов раскритиковал Слуцкого: «Не умеет работать со скамейкой»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов подверг критике Леонида Слуцкого. Он считает, что тренер не умеет работать со скамейкой запасных.

«В сборной России у меня сложилось впечатление, что Слуцкий не умеет работать со скамейкой. Это мой личный опыт, потому что я побывал в обеих ипостасях.

Я помню, какое было общение со мной, когда я был на замене, и как было перед чемпионатом Европы, когда я оказался в стартовом составе, – отношение поменялось. Оно было разное, я это заметил», – сказал Смолов.