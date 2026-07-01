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  • Смолов раскритиковал Слуцкого: «Не умеет работать со скамейкой»

Смолов раскритиковал Слуцкого: «Не умеет работать со скамейкой»

1 июля, 16:46
10

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов подверг критике Леонида Слуцкого. Он считает, что тренер не умеет работать со скамейкой запасных.

«В сборной России у меня сложилось впечатление, что Слуцкий не умеет работать со скамейкой. Это мой личный опыт, потому что я побывал в обеих ипостасях.

Я помню, какое было общение со мной, когда я был на замене, и как было перед чемпионатом Европы, когда я оказался в стартовом составе, – отношение поменялось. Оно было разное, я это заметил», – сказал Смолов.

  • Слуцкий возглавлял сборную России с августа 2015 по июнь 2016 года.
  • При нем команда провалилась на Евро-2016.

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Источник: Smol Talk
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Смолов Федор Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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Император 1
1782913858
Ты пет*х, который даже пенальти нормально пробить не может.
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Цугундeр
1782914929
Синерукое отродье будет поучать довольно-таки качественного тренера?)
Ответить
АЛЕКС 58
1782917586
Эксперт из Кофемании
Ответить
Vitaga
1782919723
Смолов напоминает Мостового Царя- такой же туповатый но с манией величия
Ответить
val69
1782920364
Да, ты вообще ни.уя не умеешь..
Ответить
Vitaga
1784414421
фееричный долбодятел Смолов
Ответить
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