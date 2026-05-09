«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд

«Шанхай Шэньхуа» набрал одно очко в трех последних турах чемпионата Китая.
После двух поражений от «Чэнду Жунчэн» (2:3) и «Шаньдун Тайшань» (1:4) команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Чунцин Тунлянлун».
«Шэньхуа» уступала 0:2 до середины второго тайма, но в итоге сумела спасти ничью благодаря дублю Чэньцзе Чжу.
Клуб из Шанхая идет на пятом месте в Суперлиге с 17-очковым отставанием от лидера.
Китай. Суперлига. 11 тур
Шанхай Шэньхуа - Чунцин Тунлянлун - 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Л. Димата, 9; 0:2 - G. Cîmpanu , 30; 1:2 - Ч. Чжу, 66; 2:2 - Ч. Чжу, 74.
Удаления: В. Манафа, 90+6 - нет.
Незабитые пенальти: нет - Л. Димата, 8.
Источник: «Бомбардир»