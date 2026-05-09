«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд

«Шанхай Шэньхуа» набрал одно очко в трех последних турах чемпионата Китая.

После двух поражений от «Чэнду Жунчэн» (2:3) и «Шаньдун Тайшань» (1:4) команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Чунцин Тунлянлун».

«Шэньхуа» уступала 0:2 до середины второго тайма, но в итоге сумела спасти ничью благодаря дублю Чэньцзе Чжу.

Клуб из Шанхая идет на пятом месте в Суперлиге с 17-очковым отставанием от лидера.