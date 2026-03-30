Слуцкий заявил о политизированности футбола: «Я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий посетовал на зависимость футбола от политики.
«Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный.
Вот, например, сейчас я работаю в Китае, и у нас был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем – и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре.
В России подобные ситуации тоже бывали: спортсмены участвуют в каких-то выборах, кампаниях, или матчи проводятся в День города, например.
Футбол – это тот вид спорта, который в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной», – сказал Слуцкий.
- 54-летний тренер проводит третий сезон в Китае.
- «Шанхай Шэньхуа» дважды под его руководством становился серебряным призером Суперлиги.
- В России Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную.
Источник: ТАСС