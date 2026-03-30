  • Слуцкий заявил о политизированности футбола: «Я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной»

Слуцкий заявил о политизированности футбола: «Я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной»

30 марта, 16:37

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий посетовал на зависимость футбола от политики.

«Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный.

Вот, например, сейчас я работаю в Китае, и у нас был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем – и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре.

В России подобные ситуации тоже бывали: спортсмены участвуют в каких-то выборах, кампаниях, или матчи проводятся в День города, например.

Футбол – это тот вид спорта, который в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной», – сказал Слуцкий.

  • 54-летний тренер проводит третий сезон в Китае.
  • «Шанхай Шэньхуа» дважды под его руководством становился серебряным призером Суперлиги.
  • В России Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную.

Источник: ТАСС
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
