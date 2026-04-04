Слуцкий сделает новую операцию по улучшению внешности

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий будет делать новую операцию по пересадке волос. Первая, проведенная в 2021 году в Турции, его не устроила.
Теперь тренер проведет операцию в российской клинике. Как сказано на ролике в соцсети, ориентировочная сумма медицинского вмешательства составит 190 тысяч рублей.
Слуцкий перед операцией в России прошел консультацию с руководителем клиники, стороны обсудили условия.
- Тренер в «Шэньхуа» почти два с половиной года. Контракт истекает в декабре. Сообщалось, что в возвращении Слуцкого заинтересованы люди в ЦСКА.
- Слуцкий трижды брал чемпионат России с московским клубом. Последнее свое чемпионство в 2016 году ЦСКА взял именно с уроженцем Волгограда.
- В 2015-2016 годах Слуцкий был в сборной России, но провалился с ней на Евро-2016.
Источник: «Бомбардир»