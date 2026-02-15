Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
Слуцкий не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»

15 февраля, 13:40
23

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подробно объяснил, почему пока не планирует работать в чемпионате России.

«Я на сегодняшний день не готов возвращаться в Россию. Меня всe время удивляет история, все, кого я встречаю, говорят: «Ну, ты же, наверное, хочешь, ты же мечтаешь».

Я работаю в Китае, на наш клуб ходит по 50 тысяч человек, мы каждый год боремся за чемпионство, получаю великолепную зарплату… Почему я должен об этом мечтать?

Поэтому совокупность тех факторов, которые сейчас присутствуют в моей профессиональной жизни, и тот опыт, который я получаю, меня не очень сдвигает думать в другом направлении.

Я за российский футбол, многое делаю для его развития, но сегодня мне очень комфортно там, где я работаю, и мыслей о возвращении, пока меня оттуда не выгонят, особо не возникает», – сказал Слуцкий.

  • Тренер в Китае 2 года.
  • Он трижды брал РПЛ с ЦСКА.
  • В 2015-2016 годах Слуцкий был в сборной России.

Источник: ютуб-канал «За деньги»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
рылы
1771152846
смотрел не так давно серию видосов на ютуб-канале фонбета, где слуцкий показывал свой быт в китае, и как там живётся вообще. небо и земля. пока нас упорно возвращают в советский сююз и чебурнет - китайцы уже живут в 22 веке, максимально технологично. никто бы не захотел вернуться в наш убогий бачок, под контролем кгб и ркн. желаю слуцкому получить гражданство кнр и больше не думать о помойке, которую развели здесь представители одной поганой партии.
Ответить
Император 1
1771152858
Ну да, лучше развивать китайских игроков. Много делаешь для развития российского футбола, что например?
Ответить
zigbert
1771159527
Зачем Слуцкому возвращаться если его в Китае все устраивает. И зарплата,и клуб один из лучших в Китае. У нас он вряд ли попадет в один из ведущих клубов.
Ответить
...уефан
1771160271
...тема возвращения интересна только околофутбольным писарчукам, как повод сунуть своё жало с вопросами к Лёне, но ни как не Слуцкому, а тем более болелам РПЛ...
Ответить
Виктор Урал09
1771161539
Я сегодня только смотрел инфу в протоколах матчей команды Слуцкого, Лёня, ты цифры перепутал: 20 тысяч с копейками, а никакие не 50, сказочник! Риса, видимо, обожрался и туман в глазах от этого!
Ответить
neim
1771163277
Ну, пока в Китай не позвали, так наверное и мечтал. А как иначе, все лучше, чем на баклан ТВ и всяких шоу полупрофессиональных баклуши сколачивать.
Ответить
