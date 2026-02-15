Слуцкий не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подробно объяснил, почему пока не планирует работать в чемпионате России.

«Я на сегодняшний день не готов возвращаться в Россию. Меня всe время удивляет история, все, кого я встречаю, говорят: «Ну, ты же, наверное, хочешь, ты же мечтаешь».

Я работаю в Китае, на наш клуб ходит по 50 тысяч человек, мы каждый год боремся за чемпионство, получаю великолепную зарплату… Почему я должен об этом мечтать?

Поэтому совокупность тех факторов, которые сейчас присутствуют в моей профессиональной жизни, и тот опыт, который я получаю, меня не очень сдвигает думать в другом направлении.

Я за российский футбол, многое делаю для его развития, но сегодня мне очень комфортно там, где я работаю, и мыслей о возвращении, пока меня оттуда не выгонят, особо не возникает», – сказал Слуцкий.