«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» набрал три очка в 29-м туре китайской Суперлиги.
Команда Леонида Слуцкого дома победила «Шэньчжэнь Пенг Сити» – 1:0.
Единственный гол на 2-й минуте забил Андре Луис.
«Шэньхуа» поднялся на второе место в чемпионате перед заключительным туром. Им осталось сыграть с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» с шестой строчки.
Лидирует «Шанхай Порт» с отрывом в 2 очка. Они станут чемпионами, если обыграют «Далянь Йингбо» с 11-й позиции.
Китай. Суперлига. 29 тур
Шанхай Шэньхуа - Шэньчжэнь Пенг Сити - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - А. Луис, 2.
Источник: «Бомбардир»