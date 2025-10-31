«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» набрал три очка в 29-м туре китайской Суперлиги.

Команда Леонида Слуцкого дома победила «Шэньчжэнь Пенг Сити» – 1:0.

Единственный гол на 2-й минуте забил Андре Луис.

«Шэньхуа» поднялся на второе место в чемпионате перед заключительным туром. Им осталось сыграть с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» с шестой строчки.

Лидирует «Шанхай Порт» с отрывом в 2 очка. Они станут чемпионами, если обыграют «Далянь Йингбо» с 11-й позиции.