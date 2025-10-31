Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая

Сегодня, 16:55
3

«Шанхай Шэньхуа» набрал три очка в 29-м туре китайской Суперлиги.

Команда Леонида Слуцкого дома победила «Шэньчжэнь Пенг Сити» – 1:0.

Единственный гол на 2-й минуте забил Андре Луис.

«Шэньхуа» поднялся на второе место в чемпионате перед заключительным туром. Им осталось сыграть с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» с шестой строчки.

Лидирует «Шанхай Порт» с отрывом в 2 очка. Они станут чемпионами, если обыграют «Далянь Йингбо» с 11-й позиции.

Китай. Суперлига. 29 тур
Шанхай Шэньхуа - Шэньчжэнь Пенг Сити - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - А. Луис, 2.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пенг Сити Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
...уефан
1761921306
..."Шо, опять!?"(с)...
Ответить
k611
1761922984
Не всё зависит от команды Слуцкого, но свой матч выигрывать надо обязательно, вдруг звезды сойдутся
Ответить
Mirak92
1761924209
Мля показалось что чемпионат выиграл, уже порадоваться за Леню хотел
Ответить
