Слуцкий: «Футбол – это пристань для блаженных, юродивых, их как магнитом тянет»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о людях, окружающих футбол.

«Есть такие люди – блаженные, юродивые. Футбол – это пристань для таких людей, их как магнитом туда тянет. Причем это не всегда футболисты. Некоторые переводчики, представители обслуживающего персонала – ты просто думаешь: «С какой планеты ты свалился? Боже мой, почему ко мне? Почему не в другую команду?».

Избавиться от них? Это не так просто сделать. Плюс эти люди, как правило, занимают очень специфичную должность. Например, тренер аналитик, который должен со звездами общаться. Или руководитель клуба может послать звездочета в команду, чтобы он контролировал процессы. Я знаю руководителей, которые присылали представителей нетрадиционной медицины. Ты не можешь его на хер послать и не прийти к нему на процедуру. А он тебе магнит на яйца прикладывает и говорит: «Сейчас вылечу от всех болезней», – сказал Слуцкий в эфире Kuji Podcast.