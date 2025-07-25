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  • Слуцкий: «Футбол – это пристань для блаженных, юродивых, их как магнитом тянет»

Слуцкий: «Футбол – это пристань для блаженных, юродивых, их как магнитом тянет»

Сегодня, 19:18
7

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о людях, окружающих футбол.

«Есть такие люди – блаженные, юродивые. Футбол – это пристань для таких людей, их как магнитом туда тянет. Причем это не всегда футболисты. Некоторые переводчики, представители обслуживающего персонала – ты просто думаешь: «С какой планеты ты свалился? Боже мой, почему ко мне? Почему не в другую команду?».

Избавиться от них? Это не так просто сделать. Плюс эти люди, как правило, занимают очень специфичную должность. Например, тренер аналитик, который должен со звездами общаться. Или руководитель клуба может послать звездочета в команду, чтобы он контролировал процессы. Я знаю руководителей, которые присылали представителей нетрадиционной медицины. Ты не можешь его на хер послать и не прийти к нему на процедуру. А он тебе магнит на яйца прикладывает и говорит: «Сейчас вылечу от всех болезней», – сказал Слуцкий в эфире Kuji Podcast.

  • Слуцкий в Китае 1,5 года.
  • Контракт до 2027 года.
  • Тренер брал РПЛ с ЦСКА.

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Источник: Sport24
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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Комментарии (7)
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fakeid
1753463040
"Я знаю руководителей, которые присылали представителей нетрадиционной медицины" чёт сразу вспоминается тарасофский китайский доктор Лю. для тех, кто забыл, можете погуглить, чем он их кормил)))
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Интерес
1753463447
...и к руководству клубами-тоже.Это особая порода менагеров,считающая,что можно руководить чем угодно успешно, лишь бы много платили,да при этом ещё была возможность уворовать.
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Тинез Розоп
1753465901
Фекалий с Княгиней с тех же краёв…
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