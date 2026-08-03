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  • Реакция Мостового на уход Слуцкого из «Шанхая»: «Все, что я говорил, произошло»

Реакция Мостового на уход Слуцкого из «Шанхая»: «Все, что я говорил, произошло»

Сегодня, 00:52
14

Александр Мостовой отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист объявил об отставке сегодня, после третьего поражения команды подряд.

«Все, что я говорил, произошло. По Абаскалю, Тедеско, Нагельсманну говорил. Теперь и Слуцкий этот список продолжает. Случайные люди попадают в футбол и делают себе имя!

Хотите проверить тренера – поставьте его в команду, которая идет в середине таблицы. Все сразу встает на свои места! Клубы стараются подписать величайших людей, которые играли в футбол. А этот человек видел футбол, в лучшем случае, с Останкинской телебашни.

В нашем футболе таких много. Им это не нравится, поэтому они объединяются и начинают огрызаться в сторону тех людей, которые футболу жизнь отдали», – сказал Мостовой.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Mirak92
1785708253
Как же ты зае...л
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рылы
1785709467
слуцкий виноват, что ли, что рано получил травму и пришлось закончить карьеру футболиста, но из футбола уходить не хотел? он, хотя бы, пытался. а что касается мостовых визгов насчёт команд из середины таблицы - так слуцкий выводил в еврокубки фк москва и крылья, после чего получил приглашение в цска, как заметный тренер.
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нейтральныйкакникто
1785709684
Саша , у тебя есть тренерский аттестат , и что бы меньше говорить - докажи свои слова делом ,возьмись за команду с середины таблицы , ещё лучше в Первой лиге---Вперёд , покажи и докажи!!!А насчёт Слуцкого- он и в ЦСКА работал на багаже предыдущего тренера, но более-менее продержал ЦСКА на плаву долго - честь и хвала ему за это . И в Китае таже история , правда короче...!!!
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Сам_себе_сказал
1785717665
Пришло время уходить
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Evgenijgerasimov607@gmail
1785718234
Опять вшивый про баню...
Ответить
порт
1785727238
А царь всë не уймëтся.
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_Sasha_
1785727597
Ох эти нефутбольные тренеришки))))
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k611
1785733648
А сам Мостовой смог бы повторить достижения Слуцкого в Китае? Не факт. Только попусту сотрясает воздух, а на деле доказать видимо слабо...
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Александр.Т.
1785751521
Пусть возьмут за место Слуцкого его посмотрим ч о он сможет )
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Snek
1785765172
Так Слуцкому и дали команду, которая шла в середине таблицы, он с ней дважды серебро взял и выиграл какие-то кубки. Мостовой уже не знает, что придумать, лишь бы его линия п*здежа не попахивала палатой номер 6.
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