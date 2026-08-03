Реакция Мостового на уход Слуцкого из «Шанхая»: «Все, что я говорил, произошло»

Александр Мостовой отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист объявил об отставке сегодня, после третьего поражения команды подряд.

«Все, что я говорил, произошло. По Абаскалю, Тедеско, Нагельсманну говорил. Теперь и Слуцкий этот список продолжает. Случайные люди попадают в футбол и делают себе имя!

Хотите проверить тренера – поставьте его в команду, которая идет в середине таблицы. Все сразу встает на свои места! Клубы стараются подписать величайших людей, которые играли в футбол. А этот человек видел футбол, в лучшем случае, с Останкинской телебашни.

В нашем футболе таких много. Им это не нравится, поэтому они объединяются и начинают огрызаться в сторону тех людей, которые футболу жизнь отдали», – сказал Мостовой.