«Шанхай» Слуцкого вновь проиграл и находится в 4 очках от зоны вылета в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Ляонин Тиерен» в 21-м туре чемпионата Китая. Встреча закончилась со счетом 1:3.
Команда Леонида Слуцкого занимает 12-е место в турнирной таблице. До зоны вылета – четыре очка.
«Шанхай Шэньхуа» начал сезон со штрафом в 10 очков из-за коррупционного скандала.
Китай. Суперлига. 21 тур
Ляонин Тиерен - Шанхай Шэньхуа - 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Жеффиньо, 9; 2:0 - Куни, 32 (с пенальти); 2:1 - S. Mineiro , 71 (с пенальти); 3:1 - Жеффиньо, 86.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Ляонин Тиерен
Шанхай Шэньхуа
Yan Zhang
0%
Zhang Hongfu
0%
Mincheng Yuan
0%
Ximing Pan
0%
Dilmurat Mawlanyaz
0%
Tixiang Li
0%
Dinghao Yan
0%
Куни
0%
Жеффиньо
0%
Chen Binbin
0%
Ange Kouamé
0%
Gao Jiarun
0%
Li Haoran
0%
De'ao Tian
0%
Zang Yifeng
0%
Yuda Tian
0%
Показать всех игроков
Xue Qinghao
0%
Синичи Чан
0%
Yang Zexiang
0%
Чэньцзе Чжу
0%
Вилсон Манафа
0%
Тианий Гао
0%
Си Ву
0%
Хайцзянь Ван
0%
Жоао Карлос Тейшейра
0%
Рафаэль Ратао
0%
Луиш Асуэ
0%
Songyi Li
0%
Xu Haoyang
0%
Shilong Wang
0%
Saulo Mineiro
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»