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  • «Шанхай» Слуцкого вновь проиграл и находится в 4 очках от зоны вылета в чемпионате Китая

«Шанхай» Слуцкого вновь проиграл и находится в 4 очках от зоны вылета в чемпионате Китая

Сегодня, 16:46

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Ляонин Тиерен» в 21-м туре чемпионата Китая. Встреча закончилась со счетом 1:3.

Команда Леонида Слуцкого занимает 12-е место в турнирной таблице. До зоны вылета – четыре очка.

«Шанхай Шэньхуа» начал сезон со штрафом в 10 очков из-за коррупционного скандала.

Китай. Суперлига. 21 тур
Ляонин Тиерен - Шанхай Шэньхуа - 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Жеффиньо, 9; 2:0 - Куни, 32 (с пенальти); 2:1 - S. Mineiro , 71 (с пенальти); 3:1 - Жеффиньо, 86.
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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Ляонин Тиерен Слуцкий Леонид
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