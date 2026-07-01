«Зенит» планирует уехать в Китай

Руководство «Зенита» планирует осенью увезти команду в Китай.

«Зенит» может поехать в турне в Китай: СБГ продюсируют поездку в Шанхай в сентябре во время паузы на матчи сборных.

Важно: в этом году осенняя пауза на международные матчи – с 21 сентября по 6 октября. В этот отрезок сборные могут сыграть максимум четыре игры. Это реформа имени Джанни Инфантино ради упрощение логистики, увеличения контакта между национальными командами и клубами, снижения нагрузки спортсменов.

Понятно, что визит в Азию – больше коммерческая история и популяризация бренда клуба в Поднебесной», – написал инсайдер Анар Ибрагимов.