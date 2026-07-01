Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» планирует уехать в Китай

1 июля, 20:46
27

Руководство «Зенита» планирует осенью увезти команду в Китай.

«Зенит» может поехать в турне в Китай: СБГ продюсируют поездку в Шанхай в сентябре во время паузы на матчи сборных.

Важно: в этом году осенняя пауза на международные матчи – с 21 сентября по 6 октября. В этот отрезок сборные могут сыграть максимум четыре игры. Это реформа имени Джанни Инфантино ради упрощение логистики, увеличения контакта между национальными командами и клубами, снижения нагрузки спортсменов.

Понятно, что визит в Азию – больше коммерческая история и популяризация бренда клуба в Поднебесной», – написал инсайдер Анар Ибрагимов.

  • Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • Он привел команду к шести чемпионствам.
  • Новый сезон стартует для «Зенита» 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака» в Нижнем Новгороде.

Еще по теме:
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо Мх»
Товарищеский матч. «Зенит» победил дома другой клуб РПЛ (2:0) 8
Орлов прокомментировал трансфер Аугусто в «Зенит»
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Зенит
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1782928177
Только в турне ? Валите насовсем !!!😜
Ответить
ziborock
1782928590
Заголовок обнадеживающий!🤣😅😂
Ответить
val69
1782928604
Господи, неужели!!!! Слава ,тебе, Господи!!!!
Ответить
Freyd
1782929230
Надеюсь навсегда!!!
Ответить
rash1959
1782929246
и сразу же закрыть все границы
Ответить
R_a_i_n
1782929430
Может в Бразилию?
Ответить
Цугундeр
1782929543
) .. чтобы не видеть эти свиноподобные рожи..
Ответить
Император Бомжей
1782929695
Сильный мозг: предстоит тяжелая работа, под мостом!
Ответить
...уефан
1782929926
..."Ехай на х*й, ехай на х*й, Ехай на х*й! Навсегда!"(с)...
Ответить
Бумбраш
1782930095
Планирует уезжать - это пол беды..лучше бы он планировал не возвращаться.и сикелух пусть с собой заберет,может и Питер почище станет
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
5
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Все новости
Все новости
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Арсенал» расстался с Иваном Игнатьевым и экс-спартаковцами Мирзовым и Гулиевым
14:07
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»
12:39
16
«Краснодар» согласовал контракт с Оздоевым
12:23
12
Фото«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
12:14
Орлов раскритиковал воспитание игроков в «Зените»
11:38
7
ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия
10:56
7
В «Ахмате» высказались об интересе «Спартака» к Черчесову
10:29
10
«Спартак» отказался отдать игрока в аренду «Севилье»
09:04
12
«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»
01:00
Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»
00:37
4
Оздоев получил предложение от топ-клуба РПЛ
00:17
11
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
Вчера, 23:25
Абаскаль высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:35
4
Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»
Вчера, 21:50
3
ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии
Вчера, 21:18
3
Самый дорогой легионер «Динамо» сделал заявление о своем будущем в клубе
Вчера, 20:58
Французский журналист прояснил позицию «ПСЖ» по трансферу Кисляка
Вчера, 20:44
«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона
Вчера, 20:16
5
Генич эмоционально отреагировал на смерть экс-форварда ЦСКА
Вчера, 19:59
Покинувший «Локомотив» Сарвели подписал контракт с новым клубом
Вчера, 19:29
Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием
Вчера, 19:07
3
«Спартак» победил в первом матче на летних сборах
Вчера, 18:55
14
Гаджиев сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
Вчера, 18:34
10
Бителло охарактеризовал Москву двумя прилагательными
Вчера, 18:25
3
«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме
Вчера, 18:04
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 