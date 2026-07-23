«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником

«Акрон» подписал новое соглашение с полузащитником Стефаном Лончаром.

Контракт тольяттинцев с 30-летним черногорцем рассчитан до 2028 года.

«Счастлив, что продолжу играть в «Акроне» – ещe два года. Мне нравится Тольятти, клуб и люди, которые в нeм работают. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Буду делать всe от себя зависящее, чтобы и дальше его оправдывать», – сказал Лончар.

C 2024 года хавбек провел за «Акрон» 67 матчей, забил 10 голов, сделал 8 ассистов.

«Акрон» выкупил у «КАМАЗа» права на 19-летнего полузащитника Никиту Платона. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 35 тысяч евро.

Тольяттинцы также продлили трудовые соглашения с 19-летним вингером Арсением Дмитриевым, защитниками 19-летним Денисом Попенковым, 17-летним Максимом Мамашевым и 18-летним Маратом Хаметовым, а также с 16-летним вратарем Матвеем Безроговым.