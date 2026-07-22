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В РПЛ хотят увидеть паузы на водопои

Вчера, 21:45
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026. Он предложил ввести в РПЛ паузы посреди таймов.

– Какие у вас впечатления от чемпионата мира? Больше команд, новые правила, паузы посреди таймов.

– Признаюсь, перед чемпионатом мира я высказывал предположения, что из‑за большого количества команд турнир будет неинтересным. Однако оказалось все очень даже интересно. С первого до последнего дня ситуация держала нас в напряжении. Финал, конечно, не совсем удался, но там и ставки были велики. Но в общем я вполне удовлетворен.

А что касается всех этих нововведений, американизмов и пауз – мне кажется, что это очень удачная находка. Во‑первых, нужно понимать, что без рекламы сейчас никуда. Просто невозможно. Футбол – это большой бизнес. Он должен жить по этим законам.

Во‑вторых, я не против того, чтобы у тренеров в футболе была возможность оперативно повлиять на ситуацию. Обратите внимание, что после этих пауз зачастую ситуация на поле менялась. Потому что у тренеров появлялась возможность повлиять на действия команды. В других игровых видах спорта же есть такие паузы, тайм‑ауты. В баскетболе, волейболе, хоккее. У всех есть возможность взять паузу. А в футболе такого не было.

И кроме этих пауз мне понравились другие нововведения, которые тоже оказались очень эффективными. Я про ускоренные вбросы мяча из аута, быстрые вводы от ворот и так далее. В общем, эти новые правила точно не вредили. Поэтому я бы хотел увидеть изменения в правилах с чемпионата мира и в РПЛ. Чтобы добавились те же паузы посреди тайма, быстрые вводы мяча. Я, конечно, не про водопой в -10 на улице. Но можно было бы сделать такие тайм‑ауты.

  • ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
  • Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая со счетом 1:0 Аргентину.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Непомнящий Валерий
Комментарии (2)
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DeStar
1784752670
тайм -ауты только убивали игру вечно там. И так катание мяча в 80% матчах глупое, так еще и перерывчик им подавай
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Бумбраш
1784767209
Именно,водопои,реклама,в ноябре,в Томске...то что надо!!
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