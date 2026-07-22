Семин высказался об уходе Воробьева из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

«Локомотив» любит играть на контратаках. Там есть быстрые игроки, которые будут заменять Воробьeва, там есть Комличенко, который не ниже уровнем. Уход Воробьeва – никакая не потеря для «Локо». Тем более он вернулся домой – его можно понять. Держать насильно тоже не имеет смысла», – сказал Сeмин.