«Локомотив» попрощался с Воробьевым

«Локомотив» опубликовал пост по случаю ухода нападающего Дмитрия Воробьева.
Его продали «Краснодару», предположительно, за 740 миллионов рублей с учетом бонусов.
«Спасибо за голы, самоотдачу и вклад в достижения «Локо». Удачи!
Мы знаем: ты точно был счастлив в «Локомотиве», – говорится в публикациях железнодорожников.
- 28-летний Воробьев провел два года в «Локомотиве».
- Он забил 25 голов в 73 матчах.
- Выступая за столичную команду, форвард дебютировал за сборную России.
- Дмитрий – воспитанник «Краснодара».
Источник: телеграм-канал «Локомотива»