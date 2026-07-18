«Локомотив» попрощался с Воробьевым

«Локомотив» опубликовал пост по случаю ухода нападающего Дмитрия Воробьева.

Его продали «Краснодару», предположительно, за 740 миллионов рублей с учетом бонусов.

«Спасибо за голы, самоотдачу и вклад в достижения «Локо». Удачи!

Мы знаем: ты точно был счастлив в «Локомотиве», – говорится в публикациях железнодорожников.