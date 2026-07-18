Антиспартаковский прогноз Радимова на Суперкубок

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» всегда хорошо подходит к этому матчу, и, как мне кажется, этот трофей для него значит больше. Для «Спартака» все-таки важнее будет сезон, и команда станет планомерно в него вкатываться.

Поэтому возьму победу «Зенита» в основное время через тотал больше 2,5. Мне очень нравится этот вариант, потому что голы наверняка будут: у «Спартака» высокий потенциал, у «Зенита» тоже», – сказал Радимов.