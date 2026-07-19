Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»

РФС опубликовал объяснение, почему в суперкубковом матче «Зенит» – «Спартак» не была проведена полноценная жеребьевка перед серией пенальти.

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Перед серией пенальти в матче за Суперкубок России жеребьeвка при выборе ворот не проводилась из-за угрозы безопасности у одного из секторов стадиона. Судейская бригада действовала на основании информации Единого центра управления соревнованиями и в полном соответствии с Правилами игры.

В правилах игры чeтко указано, что жеребьeвка при выборе ворот проводится только в том случае, если нет угрозы безопасности. Это такое же объективное ограничение, как непригодное поле или сломанные ворота.

В дополнительное время представители Единого центра управления соревнованиями (ЕЦУС) зафиксировали факт массового бросания бутылок с трибуны D, и перед серией пенальти штаб безопасности ЕЦУС сообщил судейской бригаде об опасности проведения ударов у этого сектора. Соответственно, по Правилам игры жеребьeвка в такой ситуации проводиться не могла.

Важно понимать, что в данном эпизоде нет какого-либо личного решения арбитра. На основании информации от ЕЦУС о том, что у одной из трибун бить пенальти небезопасно, оставался единственный возможный вариант – выбрать другие ворота. Судья действовал в строгом соответствии с Правилами игры, и с учeтом поступившей к нему информации другого решения он принять просто не мог», – написал РФС.