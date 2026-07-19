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Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 01:31
46

РФС опубликовал объяснение, почему в суперкубковом матче «Зенит»«Спартак» не была проведена полноценная жеребьевка перед серией пенальти.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Перед серией пенальти в матче за Суперкубок России жеребьeвка при выборе ворот не проводилась из-за угрозы безопасности у одного из секторов стадиона. Судейская бригада действовала на основании информации Единого центра управления соревнованиями и в полном соответствии с Правилами игры.

В правилах игры чeтко указано, что жеребьeвка при выборе ворот проводится только в том случае, если нет угрозы безопасности. Это такое же объективное ограничение, как непригодное поле или сломанные ворота.

В дополнительное время представители Единого центра управления соревнованиями (ЕЦУС) зафиксировали факт массового бросания бутылок с трибуны D, и перед серией пенальти штаб безопасности ЕЦУС сообщил судейской бригаде об опасности проведения ударов у этого сектора. Соответственно, по Правилам игры жеребьeвка в такой ситуации проводиться не могла.

Важно понимать, что в данном эпизоде нет какого-либо личного решения арбитра. На основании информации от ЕЦУС о том, что у одной из трибун бить пенальти небезопасно, оставался единственный возможный вариант – выбрать другие ворота. Судья действовал в строгом соответствии с Правилами игры, и с учeтом поступившей к нему информации другого решения он принять просто не мог», – написал РФС.

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Источник: РФС
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (46)
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Павелий
1784414122
Рафик был абсолютно невиновен!
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рылы
1784414715
позор свинохвостым! визжат, что зенит купил ворота - а правил не знают!
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Сам_себе_сказал
1784418440
Сами себе насрали,какие вопросы?
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Бумбраш
1784423730
Всё как на ЧМ,один чиновник звонит куда надо и говорит что надо сделать,а футбольный ракоблудитель всё выполняет..зинка срам российского футбола!!!
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boris63
1784424722
Личного решения арбитра нет, есть админ ресурс.
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Бумбраш
1784425071
Не было никаких скандалов.просто признать победу мразотной и натянутой судьями..признать официально зенит позором российского футбола.и на этом расходимся
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Номэд
1784426421
А из за чего было бросание бутылок гаСпромовский рфс не хочет заявить? А из за голубообразного петушары (как и весь бзденит) провокатора дельфина.
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АЛЕКС 58
1784429065
ЗПРФ а этом сезоне будет ещё позорнее?
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ПалкоВводецъ007
1784431822
Насвинячили болельщики, вот подальше от них и отодвинули пенальти. Гыгыгы
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Айболид
1784440010
Какой скандал . Скандалы в нашем футболе устраивают скандалмейкеры , у которых вчера чашка из под носа уплыла .
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