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  • ⚡️ Суперкубок России. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в серии пенальти

⚡️ Суперкубок России. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в серии пенальти

Вчера, 21:51
219

«Зенит» победил «Спартак» в суперкубковом матче. Для выявления сильнейшего понадобилась серия пенальти.

В основное время «Зенит» ушел от поражения на 90+8 минуте благодаря пенальти, реализованному Александром Соболевым, бывшим футболистом «Спартака».

Для «Зенита» это десятый Суперкубок России.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Суперкубок России. Финал
Зенит - Спартак - 1:1 (0:1, 0:0, по пенальти 4:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Мартинс, 25; 1:1 - А. Соболев, 90+8 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (219)
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ПалкоВводецъ007
1784400775
Соболев уничтожил свинарню. Гыгыгы
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Semenycch
1784400775
Спартак отшашлычили!
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Номэд
1784400780
Петушарня бом.жарская. ПОЗОР вшивизне болотной.
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Andrering87
1784400823
Всю игру Спартак возил мордой об газон зенит, зенит играл как говно... Но получилось что получилось...
Ответить
anatolich72
1784400836
Стыдно за зенитип, и, д, а,, р, а, с, а, Соболева
Ответить
garet12222
1784400853
Зенит с победой!
Ответить
BarStep
1784401112
Чемпион, он и в Нижнем чемпион Гы
Ответить
Pourquoi pas
1784401127
Слава Богу, не Спартак!!!
Ответить
Цугундeр
1784401177
))) КаБаноиды, не расстраивайтесь. Вы были лучше, а судья ваш был ещё лучше.)) Но пруха сегодня не для вас. Питер с победой!)
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R_a_i_n
1784401189
По сути не имея моментов Зенит забрал кубок. Ну и по традиции без пенки ни как.
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