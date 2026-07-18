⚡️ Суперкубок России. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в серии пенальти

«Зенит» победил «Спартак» в суперкубковом матче. Для выявления сильнейшего понадобилась серия пенальти.
В основное время «Зенит» ушел от поражения на 90+8 минуте благодаря пенальти, реализованному Александром Соболевым, бывшим футболистом «Спартака».
Для «Зенита» это десятый Суперкубок России.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Суперкубок России. Финал
Зенит - Спартак - 1:1 (0:1, 0:0, по пенальти 4:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Мартинс, 25; 1:1 - А. Соболев, 90+8 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»