⚡️ Суперкубок России. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в серии пенальти

«Зенит» победил «Спартак» в суперкубковом матче. Для выявления сильнейшего понадобилась серия пенальти.

В основное время «Зенит» ушел от поражения на 90+8 минуте благодаря пенальти, реализованному Александром Соболевым, бывшим футболистом «Спартака».

Для «Зенита» это десятый Суперкубок России.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.