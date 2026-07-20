Хабиб одним словом описал финальный матч ЧМ между Испанией и Аргентиной

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от просмотра финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины. Он признался, что ему скучно.

«Скучно, конечно. Но это высший пилотаж, это самый важный матч в карьере каждого игрока, никто не хочет ошибаться. Атлеты, которые соревновались на высоком уровне, понимают, о чeм я говорю», – написал Нурмагомедов в телеграм-канале.

Основное время матча Испания – Аргентина подходит к концу. Счет – 0:0.

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