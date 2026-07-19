Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«А что касается «Спартака»: нельзя быть вафлями, обладая такими людскими ресурсами. Электорат «Спартака» в многие разы выше, чем у «Зенита». Не выходите на эту серию. Просто не выходите. Никто ничего не сделает «Спартаку», потому что за ним миллионы людей. И эти миллионы людей нужно достойно представлять, а не отделываться парой фраз Зобнина.

Вы сами позволили о вас вытереть ноги, не проявив воли и протеста в мире игры, спорта, где это можно делать. Вы сами сдали эту серию перед каким-то типом со свистком», – написал Егоров.