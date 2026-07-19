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Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»

Сегодня, 10:41
12

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«А что касается «Спартака»: нельзя быть вафлями, обладая такими людскими ресурсами. Электорат «Спартака» в многие разы выше, чем у «Зенита». Не выходите на эту серию. Просто не выходите. Никто ничего не сделает «Спартаку», потому что за ним миллионы людей. И эти миллионы людей нужно достойно представлять, а не отделываться парой фраз Зобнина.

Вы сами позволили о вас вытереть ноги, не проявив воли и протеста в мире игры, спорта, где это можно делать. Вы сами сдали эту серию перед каким-то типом со свистком», – написал Егоров.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (12)
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ПалкоВводецъ007
1784447902
Мне нравятся всполыхи и зарево с московских болот. Гыгыгы
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Интерес
1784447996
Егоровы все "храбрые Дэ Биллы"???
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Цугундeр
1784450322
Что не Дмитрий, то брутал!)
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Anton1969
1784451003
Вот именно, тип со свистком!!! Поставили дурачка, он и судил, как дурак! В первом тайме, минимум, две жёлтых карточки должен был показать Зениту. Но Спартак, тоже виноват, Максименко ни какой и пенальти, бьют так, что без слёз не глянешь!!!
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Константин-Шапкин-google
1784451160
Сказал не красиво, но... при такой ситуации нужно уводить команду с поля. Пусть техническое, но прецедент будет создан. Когда-то нужно начинать борьбу с беспределом.🤔
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boris63
1784453646
Справедливое замечание.
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Semenycch
1784454276
Забейте этому Егорову свисток в одно место, пусть тем местом свистит!
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Krasnodarskiy bombardirch
1784457787
Стыдно за народную команду
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alp
1784462798
А у Спартака всегда так, когда они играют с Зенитом - победить не могут на поле, и потом носятся с вораюотами и полыхающим задом
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Snek
1784464378
Бред какой-то. Начнём с того, что ворота не влияют на исполнительские и вратарские качества игроков. Во-вторых, Спартаку нужно было отказаться от серии пенальти и получить техническое поражение в матче, где они были сильнее? А зачем? Что за дебильный протест такой. Спартаку нужно было выиграть вопреки админ ресурса газпод, а не ныть. Что собственно Спартак и попытался сделать.
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