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Чемпион России оскорбил Соболева: «У него невысокий IQ»

19 июля, 18:50
17

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о скандалах в суперкубковом матче «Зенит»«Спартак».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
  • В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Александра Соболева. Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

«Тут можно говорить только о компетентности судьи, он, видимо, действовал по регламенту. Но двойные стандарты были всегда. Всегда везeт тем, у кого больше денег. Видимо, и здесь кто-то может быть равнее, у кого больше связей.

Фанаты «Спартака» якобы угрожали безопасности футболистов «Зенита»? Пусть тогда не играют в футбол, если это угрожает безопасности. На каждом стадионе происходят какие-то стычки, ничего страшного. Проносят только пластиковые бутылки и стаканчики, не думаю, что это как-то повредит здоровью футболистов. Раньше петардами попадали, но это было частью шоу. Футбол – для болельщиков, а они бывают разные. Нормально все.

Соболев – это такой человек. Наверное, у него невысокий IQ. Он пытается задеть фанатов команды, в которой играл. Потом будет, как Дзюба, рассказывать, что ничего плохого не делал. Видимо, он не знает других методов, чтобы себя заводить. Это тоже вопросы к тренерскому штабу, умеют ли они правильно настраивать футболистов

Мне не хочется вообще скандалы разбирать. О чемпионате мира говорить гораздо приятнее, чем разбирать российские скандалы. Зачем они нужны? Для чего это всe разбирать? Надоели мне эти скандалы. Пускай этим Собчак занимается. Это журналистам интересно, вы это все раздуваете. Футболистам и тренерам неинтересно это все. Если меньше об этом писать, то скандалов будет меньше», – сказал Попов.

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Источник: «Советский спорт»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Попов Алексей Соболев Александр
Комментарии (17)
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...уефан
1784476546
..."невысокий IQ"?!... Да он у него, к херам, отсутствует напрочь)...
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R_a_i_n
1784477733
Соболев хоть знает, что такое IQ ?😅
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ziborock
1784478555
Питерская аномалия там все дурачками и рукоблудами становятся!
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Цугундeр
1784479362
Какой то Попов собрал целых семь розовых обладателей IQ менее собственного рейтинга на три порядка...))
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andr45
1784480022
ПОПОВ «У него [Соболева] невысокий IQ» Не у него одного)) ТЮКАВИН «Я учусь в институте, год остался» «На вопрос о специальности, на которую учится, ТЮКАВИН признался: «Не помню». При этом 23-летний нападающий отметил, что получает отличные оценки.» РИА Новости 5.07.2025 PS Преподаватель на экзамене спрашивает студентов: - Вопрос на пять, что сдаём? Молчание. - Вопрос на четыре, как меня зовут? Молчание. - Вопрос на три, какого цвета учебник? Сдавленный шёпот Тюкавина: - Во валит гад!
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Юбиляр
1784482466
Вот мнение непредвзятого человека - взгляд со стороны так сказать!...
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emedvedin
1784485351
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa. Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего. :-( От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Хоть нa бyлкy хлебa, хоть нa пaчкy caмых дешевых мaкapон. Мне много не нaдо, только пpотянyть неcколько дней покa ищy paботy. Еcли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личном cообщении. Я обязaтельно веpнy! Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП) Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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Интерес
1784487114
А на ЧМ нет скандалов? Видимо, и Попов его не смотрел.Я хоть читал, а этому и подобное сделать лень.Или дуркует.
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Айболид
1784493640
тяжёлое наследие спартаковского прошлого .
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Спартaк
1784509602
так вы его рожу видели.там видно что ай кью как у ежа.
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