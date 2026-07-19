Чемпион России оскорбил Соболева: «У него невысокий IQ»

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о скандалах в суперкубковом матче «Зенит» – «Спартак».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Александра Соболева. Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

«Тут можно говорить только о компетентности судьи, он, видимо, действовал по регламенту. Но двойные стандарты были всегда. Всегда везeт тем, у кого больше денег. Видимо, и здесь кто-то может быть равнее, у кого больше связей.

Фанаты «Спартака» якобы угрожали безопасности футболистов «Зенита»? Пусть тогда не играют в футбол, если это угрожает безопасности. На каждом стадионе происходят какие-то стычки, ничего страшного. Проносят только пластиковые бутылки и стаканчики, не думаю, что это как-то повредит здоровью футболистов. Раньше петардами попадали, но это было частью шоу. Футбол – для болельщиков, а они бывают разные. Нормально все.

Соболев – это такой человек. Наверное, у него невысокий IQ. Он пытается задеть фанатов команды, в которой играл. Потом будет, как Дзюба, рассказывать, что ничего плохого не делал. Видимо, он не знает других методов, чтобы себя заводить. Это тоже вопросы к тренерскому штабу, умеют ли они правильно настраивать футболистов

Мне не хочется вообще скандалы разбирать. О чемпионате мира говорить гораздо приятнее, чем разбирать российские скандалы. Зачем они нужны? Для чего это всe разбирать? Надоели мне эти скандалы. Пускай этим Собчак занимается. Это журналистам интересно, вы это все раздуваете. Футболистам и тренерам неинтересно это все. Если меньше об этом писать, то скандалов будет меньше», – сказал Попов.