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  • Экс-игрок «Спартака» – о Соболеве: «У него с головой всегда было не в порядке»

Экс-игрок «Спартака» – о Соболеве: «У него с головой всегда было не в порядке»

Вчера, 20:34
9

Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Рамиз Мамедов высказался о поражении команды в суперкубковом матче с «Зенитом».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
  • В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Соболева. Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

«Спартак» заслужил победу в матче за Суперкубок. Он выглядел лучше «Зенита», но судья верно назначил пенальти за нарушение Джику.

Соболев повел себя некрасиво в моменте с празднованием. Это в его стиле. Он провоцировал болельщиков и игроков «Спартака». У него с головой всегда было не в порядке.

«Спартак» хорошо показал себя в матче за Суперкубок. Осталось закрепить этот результат», – сказал Мамедов.

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Источник: Metaratings.ru
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (9)
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alefreddy
1784483836
больной на всю голову все верно
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ТяжелаяАртиллерия
1784483939
Бромонтан сгубил человека. Тормозухи еше врезал вчера и опять, он жопой смотрел телевизор.
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emedvedin
1784485327
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa. Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего. :-( От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Хоть нa бyлкy хлебa, хоть нa пaчкy caмых дешевых мaкapон. Мне много не нaдо, только пpотянyть неcколько дней покa ищy paботy... Еcли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личном cообщении. Я обязaтельно веpнy! Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП) Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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Спартaк
1784509564
когда нибудь его кривой нос поправят до выделывается
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Aндрей-кадулин-google
1784520859
Соболев конечно виноват,но он не виноват.там же сидели болельщики спартака
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aldo conte
1784531173
Насчет Соболева - точный диагноз.
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