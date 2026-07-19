Экс-игрок «Спартака» – о Соболеве: «У него с головой всегда было не в порядке»

Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Рамиз Мамедов высказался о поражении команды в суперкубковом матче с «Зенитом».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Соболева. Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

«Спартак» заслужил победу в матче за Суперкубок. Он выглядел лучше «Зенита», но судья верно назначил пенальти за нарушение Джику.

Соболев повел себя некрасиво в моменте с празднованием. Это в его стиле. Он провоцировал болельщиков и игроков «Спартака». У него с головой всегда было не в порядке.

«Спартак» хорошо показал себя в матче за Суперкубок. Осталось закрепить этот результат», – сказал Мамедов.