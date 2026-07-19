Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по итогам суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак».
«По мне, несправедливость по отношению к «Спартаку». Я предполагал, что будет 1:1, но не думал, что это будет с левым пенальти, где случайно попало в руку. Это наиспорнейший пенальти. У судей свои трактовки, что тут скажешь.
«Зенит» в хорошем настроении начинает чемпионат. По игре «Зенит» лучше? Нет. Я не думал, что такой пенальти поставят.
Для меня «Спартак» был не хуже «Зенита». А пенальти – чистая случайность», – сказал Мостовой.
- «Зенит» накануне победил в суперкубковом матче «Спартак» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Чемпионат»