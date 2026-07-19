Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по итогам суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак».

«По мне, несправедливость по отношению к «Спартаку». Я предполагал, что будет 1:1, но не думал, что это будет с левым пенальти, где случайно попало в руку. Это наиспорнейший пенальти. У судей свои трактовки, что тут скажешь.

«Зенит» в хорошем настроении начинает чемпионат. По игре «Зенит» лучше? Нет. Я не думал, что такой пенальти поставят.

Для меня «Спартак» был не хуже «Зенита». А пенальти – чистая случайность», – сказал Мостовой.