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  • Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»

Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»

Сегодня, 12:29
21

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по итогам суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак».

«По мне, несправедливость по отношению к «Спартаку». Я предполагал, что будет 1:1, но не думал, что это будет с левым пенальти, где случайно попало в руку. Это наиспорнейший пенальти. У судей свои трактовки, что тут скажешь.

«Зенит» в хорошем настроении начинает чемпионат. По игре «Зенит» лучше? Нет. Я не думал, что такой пенальти поставят.

Для меня «Спартак» был не хуже «Зенита». А пенальти – чистая случайность», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» накануне победил в суперкубковом матче «Спартак» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (21)
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"supermax"
1784455390
Такое победе радоваться могут только соболевы и семенычи.... А впрочем о чем это я
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Константин-Шапкин-google
1784455566
Да Саша, в акуе все вменяемые люди. Продолжается эпопея хамства и наглости. Когда-то это закончится мордобоем. И корюшкиных вынесут со стадиона и лысого упразднят.
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_Sasha_
1784455687
Более левого не найти пеналя...
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порт
1784455844
А когда Умяров в своей штрафной играет рукой, это не чистый пенальти?
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Lenin26
1784456427
Пенальти очевиднейший!!!
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Цугундeр
1784456476
) Плохо покормили бедолагу? )
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Semenycch
1784456695
Пенальти чистая случайность? А два предыдущих, на Умярове, например на 24 минуте, когда он отбил рукой мяч в собственной штрафной, после удара по воротам Спартака Глушенковым? А борцовский захват по отношению к Мантуану опять в штрафной Спартака? Это все случайности? А хамство и грубость на поле игроков Спартака тоже случайность? Что не бывший или нынешний игрок Спартака - то клоун!
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Интерес
1784458565
НЕ убедило многоопытного царька многократно показанное волейбольное движение руки защитника.По мне , так тоже надо пеналь давать только тогда, когда игрок схватил мяч в руки и убежал с поля.А так...ведь никого не убил и принёс феноменально-тухлую победу гегемону.Должны ему премию выписать...
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somn
1784458727
Пенальти левый сказал Мостовой, и он прав, ведь рука в штрафной была правая! Вот если бы рука в штрафной была левая, то пенальти был бы правый...
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Давид59
1784461171
Вообще -то не "попало в руку", а отбил мяч рукой. Конечно не специально, но это дело не меняет.
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