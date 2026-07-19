Титов высказался о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов отреагировал на скандальный эпизод в суперкубковом матче с «Зенитом».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«У меня изначально были вопросы по поводу назначения арбитра на этот матч. Все-таки это Суперкубок, «Зенит» – «Спартак» – матч повышенной сложности. Это мы и увидели в концовке. Здесь нужен был более опытный арбитр. Я ни в коем случае не хочу кого-то обвинять или говорить, что судья плохой и так далее. Просто есть моменты... Это как когда выходит новичок, которому 18 лет, и ты понимаешь: от него ждать чуда не приходится, если это не Ямаль.

То же самое и здесь – во всем требуется опыт. На ВАР был Карасев. К нему по судейству у меня тоже есть вопросы. По мне, конечно, было бы лучше и справедливее, если бы такой матч без всяких скандалов отсудил более опытный судья. Он тоже мог бы ошибаться, мог бы где-то свистнуть в пользу «Спартака» или «Зенита», но ты понимаешь, что это человек непредвзятый.

Понятно, что любой судья, если ему такие матчи не давать, не станет тем же Карасевым. Но в сегодняшней ситуации, в сегодняшних реалиях надо было сто раз подумать, прежде чем делать назначение», – сказал Титов.