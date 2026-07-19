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Титов высказался о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 17:23
6

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов отреагировал на скандальный эпизод в суперкубковом матче с «Зенитом».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«У меня изначально были вопросы по поводу назначения арбитра на этот матч. Все-таки это Суперкубок, «Зенит» – «Спартак» – матч повышенной сложности. Это мы и увидели в концовке. Здесь нужен был более опытный арбитр. Я ни в коем случае не хочу кого-то обвинять или говорить, что судья плохой и так далее. Просто есть моменты... Это как когда выходит новичок, которому 18 лет, и ты понимаешь: от него ждать чуда не приходится, если это не Ямаль.

То же самое и здесь – во всем требуется опыт. На ВАР был Карасев. К нему по судейству у меня тоже есть вопросы. По мне, конечно, было бы лучше и справедливее, если бы такой матч без всяких скандалов отсудил более опытный судья. Он тоже мог бы ошибаться, мог бы где-то свистнуть в пользу «Спартака» или «Зенита», но ты понимаешь, что это человек непредвзятый.

Понятно, что любой судья, если ему такие матчи не давать, не станет тем же Карасевым. Но в сегодняшней ситуации, в сегодняшних реалиях надо было сто раз подумать, прежде чем делать назначение», – сказал Титов.

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Источник: Metaratings.ru
Суперкубок России Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (6)
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рылы
1784471483
ручной карась федуна только с третьей попытки дал пенальти. в момент игры рукой умярова он чихнул, поэтому не увидел происходящего, когда мантуана сбили - карась, вероятно, пукнул, из-за чего отвлёкся от момента. но в третий раз уже было не отвертеться, пришлось назначать. позор тарасятнику!
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Semenycch
1784479312
Не лепи горбатого, рефери в поле отработал хорошо, а вот рефери на ВАРе нужно шары оторвать!
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somn
1784485495
А если честно, то я и не ждал от Зенита особого рвения в этой игре. Ну а раз выиграли у Спартака, да ещё и наср.ли в свинарнике, то вдвойне молодцы!
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