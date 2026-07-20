Бубнов перестал уважать Месси за его поступок в финале ЧМ

Александр Бубнов заявил, что больше не уважает нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Ему не понравилось, что в финале чемпионата мира-2026 тот обращался к судье с просьбой удалить защитника Испании Марка Кукурелью.

«Знаешь, что Месси хотел сделать? За это я его тоже перестал [уважать]. Как игрок – великий, но как человек – уже всe, я его уважать не буду. Кукурелья там идeт, ему говорит: «Пацана чуть не убили, чe вы?» И рот поправил.

А тот сразу к судье, чтобы его убрать. Ну это вообще. Это говорит о его слабости и беспомощности, и самое главное – человеческих качествах. Месси, я так думаю, – тихушник», – сказал Бубнов.