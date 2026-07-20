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Бубнов перестал уважать Месси за его поступок в финале ЧМ

Сегодня, 05:49
17

Александр Бубнов заявил, что больше не уважает нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Ему не понравилось, что в финале чемпионата мира-2026 тот обращался к судье с просьбой удалить защитника Испании Марка Кукурелью.

«Знаешь, что Месси хотел сделать? За это я его тоже перестал [уважать]. Как игрок – великий, но как человек – уже всe, я его уважать не буду. Кукурелья там идeт, ему говорит: «Пацана чуть не убили, чe вы?» И рот поправил.

А тот сразу к судье, чтобы его убрать. Ну это вообще. Это говорит о его слабости и беспомощности, и самое главное – человеческих качествах. Месси, я так думаю, – тихушник», – сказал Бубнов.

  • Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
  • Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.

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Источник: Коммент.Шоу
Чемпионат мира Аргентина Испания Месси Лионель Бубнов Александр
Комментарии (17)
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egrrr
1784521149
на самом деле там не понятно что говорил кукурелья, ведь месси не сразу отреагировал, а так да, поступок не вызывающий уважения, днищенский поступок, я бы сказал.
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Max-Min-vkontakte
1784521172
согласен с Бубновым 💯%
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subbotaspartak
1784523008
"Ты меня ударил, я тебя зауважал" - "Служебный роман"
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jerry093
1784523456
Лучшему игроку в истории теперь так больно, что буба перестал его уважать. он именно поэтому плакал в конце матча
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Из Твери Леха
1784524592
Да все люди разные, мы тут футбол смотрим, кто-то может жену бьет, кто-то де-зеув, но если он профессионал на поле, зачем что-то другое обсуждать. Когда кто-то ляжет под скалпель к хирургу вас не будет волновать какой он человек, главное чтобы был проффи в своем деле.
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Давид59
1784528024
Да, было такое. Месси явно хотел уровнять составы. Пошёл доносить на Кукурелью. Выглядело подленько.
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Psih86
1784528463
Ах, Месси какой урод, жаловался, а Кукуха с закрытым ртом что-то говорит это красава....
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Fin035
1784538458
Блин,опять приснилось что то не хорошее...
Ответить
zlobny_zenitos
1784541889
Как же теперь будет жить Месси, без уважухи Бубнова?( все, это фиаско, братан...
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Интерес
1784543180
Месси ни до, ни после своего "мерзкого поведения" не подозревал о существовании Бубнова, и поэтому не сможет даже...огорчиться.
Ответить
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