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  • Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке

Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке

Вчера, 16:41
18

Полиция разыскивает болельщиков, бросавших бутылки на поле во время матча за OLIMPBET-Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пен. 4:2).

  • Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
  • К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
  • К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

Как передает телеграм-канал «Мутко против», работники арены уже предоставили правоохранительным органам записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции уже идентифицировали нескольких нарушителей. За свое поведение им грозит наказание в рамках административного кодекса.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (18)
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ПалкоВводецъ007
1784469464
Это не фанаты, а с.в.и.ньи. Гыгыгы
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DOCTOR PENALTY
1784469779
Силовики обиделись что все бутылки пустые?... )))
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Цугундeр
1784469781
Какая административка? Всех в Колпино, в Кресты, к св.иьям собачьим..)
Ответить
САДЫЧОК
1784470200
Не тех ищут! Нужно тех , кто нарушил регламент ( закон) о жеребьёвке.
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рылы
1784471187
пока что силовики нашли только бумбраша в ближайшем бачке.
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anatolich72
1784471629
Берите Соболева как организатора беспорядков, а зеньке технарь
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Semenycch
1784472670
Обязательно нужно найти этих свиней и на сковородку!
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FCSpartakM
1784473378
Да, те,кто бросали в Питере бутылки после вылета лунтиков с кубка , конечно, никто не искал. А тут газпром проект начал искать для того, чтобы сляпать красивую историю и оправдать жребий. Или его отсутствие
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Mirak92
1784475678
Фан Айди, ау ты где, выходи!
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BRO_football
1784479662
Вот как много идиотов на трибунах! Из-за них все проблемы. А вы ещё Fan ID не хотите вводить!
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