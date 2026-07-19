Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке

Полиция разыскивает болельщиков, бросавших бутылки на поле во время матча за OLIMPBET-Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пен. 4:2).

Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.

К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.

К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

Как передает телеграм-канал «Мутко против», работники арены уже предоставили правоохранительным органам записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции уже идентифицировали нескольких нарушителей. За свое поведение им грозит наказание в рамках административного кодекса.