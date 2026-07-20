Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира-2026.

«Я очень горжусь этим поколением, выросшим с этой идеей, остававшимся верным ей, улучшившим ее. Эти игроки показали нам образец командной работы, были семьей, это хорошие и великие игроки с выдающимся талантом. Я чувствую гордость.

Эмоций много. С этим поколением футболистов мы выиграли все.

Я думаю, что матч должен был закончиться намного раньше. Сэйвы Мартинеса не позволили нам победить раньше, не позволили раньше открыть счет. Но это финал чемпионата мира, здесь приходится страдать, даже когда играешь против десятерых, и мы были готовы ко всему», – сказал де ла Фуэнте.