Месси прокомментировал поражение Аргентины в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги финального матча чемпионата мира-2026 с Испанией.

«Мне грустно, но я понимаю, что мы отдали на поле все силы. Если честно, они были лучше. Мы проиграли и принимаем это.

Но это не значит, что мы забудем все, чего добились к этому моменту. Поэтому я хочу поблагодарить своих болельщиков, игроков и всю страну», – приводит слова Месси ESPN.