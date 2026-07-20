Месси прокомментировал поражение Аргентины в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги финального матча чемпионата мира-2026 с Испанией.
«Мне грустно, но я понимаю, что мы отдали на поле все силы. Если честно, они были лучше. Мы проиграли и принимаем это.
Но это не значит, что мы забудем все, чего добились к этому моменту. Поэтому я хочу поблагодарить своих болельщиков, игроков и всю страну», – приводит слова Месси ESPN.
- Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
- Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.
Источник: «Бомбардир»