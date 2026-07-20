Мостовой счел незаслуженной награду для одного из победителей ЧМ-2026: «Пипец!»

Бывший полузащитник «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой считает, что полузащитник сборной Испании Родри не заслужил награду лучшему игроку ЧМ-2026.

– Заслужил ли Родри награду лучшему игроку ЧМ?

– Нет, конечно. За что? Ноль голов и одна передача? Пипец! Тогда зачем нужны голы и передачи? У него даже дриблинга нет. Получает мяч без сопротивления – и что? Да, хороший футболист, но футбол – это голы и всe такое. Тогда можно и Педри, и многим другим давать.

30-летний Родри не отметился результативными действиями на ЧМ-2026.

В финале он был заменен на 99-й минуте при счете 0:0. Испания в итоге одержала победу над Аргентиной 1:0.

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