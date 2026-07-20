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  • Мостовой счел незаслуженной награду для одного из победителей ЧМ-2026: «Пипец!»

Мостовой счел незаслуженной награду для одного из победителей ЧМ-2026: «Пипец!»

Сегодня, 08:30
7

Бывший полузащитник «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой считает, что полузащитник сборной Испании Родри не заслужил награду лучшему игроку ЧМ-2026.

– Заслужил ли Родри награду лучшему игроку ЧМ?

– Нет, конечно. За что? Ноль голов и одна передача? Пипец! Тогда зачем нужны голы и передачи? У него даже дриблинга нет. Получает мяч без сопротивления – и что? Да, хороший футболист, но футбол – это голы и всe такое. Тогда можно и Педри, и многим другим давать.

  • 30-летний Родри не отметился результативными действиями на ЧМ-2026.
  • В финале он был заменен на 99-й минуте при счете 0:0. Испания в итоге одержала победу над Аргентиной 1:0.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Аргентина Испания Родри
Комментарии (7)
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SLADE2019
1784527146
Мостовой, хорош пи....ь. Феномен этой сборной Испании, что ряд выдающихся исполнителей, к коим безусловно относится и Родри, забыли про все, кроме о своей команде и все силы отдали ей. Итог - на табло смотри. Да и приз этот Родри присудили люди, ну как минимум не хуже тебя разбирающиеся в футболе.
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нейтральныйкакникто
1784527294
Мостовой! Ты конечно был не плохим футболистом, и забивал не мало , и передачи голевые делал не мало, но что ты сделал для своих команд , что бы они выиграли какой-либо значимый трофей при тебе ,тебя называли лучшим игроком какого-либо значимого ТУРНИРА, что бы ты самого себя называл ЦАРЁМ????!!!!
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Давид59
1784528719
Я бы так не был категоричен. У Испании вообще никто не выделялся. Но команда была очень мощная. Это о чём говорит? Правильно. Классный тренер и его помощник по физподготовке. Всё 90 минут команда в движении. Мяч не отобрать, Кукурелью не обыграть.
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ТяжелаяАртиллерия
1784532877
По мнению Мостового, по прежнему лучшим футболистом остаётся Мостовой.
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гууд
1784533990
Сашка, а ты то считаешь себя лучшим до сих пор?
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vvv123
1784534475
А кто такой Мостовой, чтобы экспертом быть? Средненький игрочишка советского прошлого, совок!
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САДЫЧОК
1784537601
Родри и в сборной Испании далеко не лучший. Там лучшие Ямаль и Кукурелья! А вообще на ЧМ лучший был Мбаппе!
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