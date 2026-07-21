Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков поставил крест на Аргентине после ухода Месси

Вчера, 13:50
6

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков уверен, что у Аргентины нет будущего после ухода из сборной Лионеля Месси.

– Не только из-за поведения аргентинцев, но и вообще качество футболистов, выходящих на замену, мне абсолютно не нравится. Потому что они не усиливают игру. Вышел Симеоне, это просто бегать без мяча и лишь бы мяч не давали. Футболисты, которые выходили на замену на фланги, они просто теряли мячи. На мой взгляд, хоть и говорят, что сильная сборная Аргентины – Паредес, Энцо – но после Месси сборная Аргентины в ближайшее время не выиграет ничего. Ни Южную Америку, ни чемпионат мира.

– А Нико Пас?

Нико Пас не будет тем футболистом, который заменит Месси. Это как после Марадоны, то же самое и здесь. Им нужно, чтобы родился футболист, который будет тащить их один.

– Я думаю, аргентинцы сейчас побегут из этой сборной и будут говорить: «Я всe. Я закончил».

– Потому что они будут понимать, что без Месси они ничего не сделают.

  • Аргентина заняла второе место на прошедшем чемпионате мира-2026. В финале сборная уступила со счетом 0:1 Испании.
  • Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
  • Ранее стало известно, что 39-летний нападающий не собирается в ближайшее время уходить из сборной.

Еще по теме:
Бекхэм двумя словами описал Месси по итогам ЧМ-2026 1
Пирс Морган жестко прошелся по Месси из-за его поступка в финале ЧМ 4
Раскрыто будущее Месси в сборной Аргентины 6
Источник: «Это футбол, брат!»
США. МЛС Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель Кержаков Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1784632701
Вот советы погонщика воробьёв и чипсоеда очень нужны великим сборным.что корчат из себя эти бездари?
Ответить
Хулиганин
1784641365
А вот когда Шурик ушёл из сборной России, никто оттуда не побежал. Вывод, Керж никому не важное УГ.
Ответить
Из Твери Леха
1784652553
Ничего подобного, команда заиграет по-новому, эта позиция будет быстрее бегать, не по 5 км за матч. Я бы с радостью посмотрел их следующий матч на следующем большом турнире типа копа америки но он по ходу не скоро будет.
Ответить
САНЁК17
1784655619
Это точно, без Месси Аргентины ничего не светит
Ответить
Главные новости
В РФС прокомментировали информацию о трансферном бане для всех российских клубов
00:46
1
Фото⚡ «Челси» объявил о рекордном трансфере за 117 миллионов
00:05
1
Смородская поставила крест на «Спартаке» в новом сезоне
Вчера, 23:50
1
Трамп: «Мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории»
Вчера, 23:36
1
Ямаль отказался от предложения получить Bugatti от чеченского блогера
Вчера, 23:27
2
Радимов назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:00
1
ВидеоРоналду показал необычное видео с Джорджиной в бикини
Вчера, 22:20
«Краснодар» может приобрести вингера сборной Уругвая
Вчера, 22:09
ЦСКА озвучил сумму для продажи Гонду
Вчера, 21:56
4
«Барселона» может подписать 32-летнего защитника сборной Испании
Вчера, 21:47
Все новости
Все новости
Мостовой предложил Месси сменить игровую позицию
Вчера, 18:47
Бекхэм двумя словами описал Месси по итогам ЧМ-2026
Вчера, 16:28
2
Кержаков поставил крест на Аргентине после ухода Месси
Вчера, 13:50
6
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
Вчера, 09:55
1
ФотоСлезы Месси после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
20 июля
4
«Подлый маленький засранец»: Пирс Морган оскорбил Месси во время финала ЧМ
20 июля
5
ФотоРеакция Месси на пропущенный гол Аргентины от Испании в финале ЧМ
20 июля
39-летний Месси установил рекорд ЧМ
19 июля
1
Трамп ответил на вопрос, кто сильнее – Месси или Роналду
19 июля
2
Трамп впервые прокомментировал отмену дисквалификации Балогуна
18 июля
1
Фото«Иногда сам замечаю это»: российский певец высказался о внешнем сходстве с Месси
18 июля
5
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Мостовой описал Месси двумя словами: «Только глупый может его хейтить»
16 июля
16
Главный фанат Роналду обратился за помощью к Ямалю: «Спаси меня от катастрофы»
16 июля
7
Месси выложил пост после выхода в финал ЧМ-2026
16 июля
ФотоМесси не сдержал эмоций после финального свистка в матче с Англией
16 июля
5
Аленичев назвал лучшего игрока ЧМ-2026
15 июля
7
Дзанетти: «Надеюсь, что Месси заберет «Золотой мяч»
14 июля
1
Россиянин из «Интера Майами» рассказал о встрече с Месси
14 июля
Россиянин из «Интера Майами» рассказал, как попал в клуб
13 июля
2
Орлов оценил звонок Трампа в ФИФА по поводу Балогуна
13 июля
3
Салах может стать конкурентом российского футболиста
11 июля
1
Нигматуллин заявил о коррупции на ЧМ-2026
10 июля
4
40-летний Возинья может стать одноклубником Месси
8 июля
2
Месси прокомментировал незабитый пенальти в матче с Египтом
8 июля
3
Аршавин назвал футболиста, чья игра на ЧМ-2026 вызывает у него восхищение
5 июля
3
Рыжиков объяснил, как ему удалось не пропустить от Месси в четырех матчах
3 июля
4
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
3 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+