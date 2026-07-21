Кержаков поставил крест на Аргентине после ухода Месси

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков уверен, что у Аргентины нет будущего после ухода из сборной Лионеля Месси.

– Не только из-за поведения аргентинцев, но и вообще качество футболистов, выходящих на замену, мне абсолютно не нравится. Потому что они не усиливают игру. Вышел Симеоне, это просто бегать без мяча и лишь бы мяч не давали. Футболисты, которые выходили на замену на фланги, они просто теряли мячи. На мой взгляд, хоть и говорят, что сильная сборная Аргентины – Паредес, Энцо – но после Месси сборная Аргентины в ближайшее время не выиграет ничего. Ни Южную Америку, ни чемпионат мира.

– А Нико Пас?

– Нико Пас не будет тем футболистом, который заменит Месси. Это как после Марадоны, то же самое и здесь. Им нужно, чтобы родился футболист, который будет тащить их один.

– Я думаю, аргентинцы сейчас побегут из этой сборной и будут говорить: «Я всe. Я закончил».

– Потому что они будут понимать, что без Месси они ничего не сделают.