«Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть»: Инфантино высмеяли после тотального бойкота ЧМ

Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко отреагировал на тотальный бойкот ЧМ, к которому готовы страны УЕФА.

Этот ответ на инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Лысый Джанни думал, что он Вин Дизель, а на поверку оказался Николаем Должанским.

Так бывает, когда ты хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть», – написал Ладненко.