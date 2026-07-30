«Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть»: Инфантино высмеяли после тотального бойкота ЧМ

Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко отреагировал на тотальный бойкот ЧМ, к которому готовы страны УЕФА.
Этот ответ на инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Лысый Джанни думал, что он Вин Дизель, а на поверку оказался Николаем Должанским.
Так бывает, когда ты хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть», – написал Ладненко.
- По имеющейся информации, Инфантино готовит план продажи, который способен принести ему лично десятки миллионов фунтов.
- Переговоры велись с лицами, приближенными к администрации президента США Дональда Трампа.
- Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей уже осудили эти планы. При этом Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере 40 миллионов долларов каждой при условии одобрения сделки.
Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко