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Инфантино, желающий продать чемпионат мира, ищет поддержку в разных странах

Сегодня, 19:15
5

Джанни Инфантино, президент ФИФА, призвал руководителей национальных футбольных федераций согласовать передачу коммерческих прав на чемпионат мира в руки частных инвесторов.

Об этом рассказал телеканал Sky Sports. По его данным, глава организации разослал федерациям письма, в которых пообещал выплатить каждой по 35 млн евро в обмен на одобрение инициативы. Согласие нужно дать до 19 сентября. Тем, кто не уложится в срок, но поддержит проект позднее, ФИФА готова направить лишь около 9 млн евро.

  • Ранее газета The Times сообщила, что Инфантино намерен реализовать схему, способную принести ему лично десятки миллионов фунтов.
  • Речь идет о создании отдельной компании, которая возьмет под управление ключевые турниры организации – мужской и женский чемпионаты мира, а также клубный чемпионат мира.
  • Как утверждает издание, при подготовке плана ФИФА консультировалась с людьми из окружения президента США Дональда Трампа.

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Источник: ТАСС
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (5)
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рылы
1785344640
предлагаю проверенную московскую схему, работает с 16 века точно: обмакнуть паскуду в смолу, затем в перья - и в таком виде бегать где-нибудь, хоть на красной площади, хоть в тарасофке.
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R_a_i_n
1785344681
Схема трумпа 😅
Ответить
biber.ru
1785345762
Жуликтино
Ответить
Strige
1785346735
Этого лысого черта в Зенит надо, они найдут друг-друга, там такие же жулики )
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