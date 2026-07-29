Инфантино, желающий продать чемпионат мира, ищет поддержку в разных странах

Джанни Инфантино, президент ФИФА, призвал руководителей национальных футбольных федераций согласовать передачу коммерческих прав на чемпионат мира в руки частных инвесторов.

Об этом рассказал телеканал Sky Sports. По его данным, глава организации разослал федерациям письма, в которых пообещал выплатить каждой по 35 млн евро в обмен на одобрение инициативы. Согласие нужно дать до 19 сентября. Тем, кто не уложится в срок, но поддержит проект позднее, ФИФА готова направить лишь около 9 млн евро.