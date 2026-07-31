Бубнов оценил трансфер Даку в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о возможном трансфере в команду форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство, если купит Даку? 100% сможет. 100%. Не сомневаюсь в этом. Причeм Даку будет не тот, который в «Рубине», а значительно лучший. Потому что у него обслуга будет лучше и по деньгам там всe будет нормально.

И, что самое главное, он увидит перспективу, что сможет реально, реально стать чемпионом. И после этого уйти за границу», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».