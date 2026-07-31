Бубнов оценил трансфер Даку в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о возможном трансфере в команду форварда «Рубина» Мирлинда Даку.
«Сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство, если купит Даку? 100% сможет. 100%. Не сомневаюсь в этом. Причeм Даку будет не тот, который в «Рубине», а значительно лучший. Потому что у него обслуга будет лучше и по деньгам там всe будет нормально.
И, что самое главное, он увидит перспективу, что сможет реально, реально стать чемпионом. И после этого уйти за границу», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Чемпионат»