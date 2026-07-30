Малафеев описал игроков «Зенита» одним прилагательным

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил состав «Зенита».

«В целом, это хорошее начало сезона, и я думаю, что «Зенит» привлeк сильных игроков в свою команду. Я их видел в товарищеских матчах, и это сразу было заметно с точки зрения качества. Их появление в матче со «Спартаком», действительно с серьeзным соперником, выровняло игру благодаря этим заменам.

Не скажу, что игра прямо преобразилась и стала какой-то сумасшедшей, но во всяком случае результат был достигнут. А значит, качество игроков, которые вышли на поле, только в плюс «Зениту», – сказал Малафеев.