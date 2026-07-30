Тренер «Рубина» прокомментировал трансфер Даку в «Спартак»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о возможном уходе форварда Мирлинда Даку в «Спартак».

– В последнее время много разговоров о том, что Даку может покинуть команду, Рожков. Был ли у вас какой-то разговор с руководством касательно сохранения костяка команды?

– Одной из задач нашего клуба было омоложение состава, и большое количество игроков покинуло команду. До этого количество игроков в заявке составляло 34. В том числе необходимо найти оптимальные варианты в плане количества игроков в составе. Пока пополнения игроков не столь многочисленны.

Нам предстоит очень плотный график: в ближайший месяц предстоит сыграть восемь матчей. И на некоторых позициях у нас нет игроков в ротацию, на самом деле это может представлять большую трудность. Что касается всех тех слухов, то необходимо, чтобы в идеале мы бы знали, точно понимали, кто остаeтся с нами, чтобы была конкретика, чтобы мы не отвлекались ни на какие слухи, а сконцентрировались на работе.