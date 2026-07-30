«Родина» подписала экс-игрока ЦСКА, женатого на знаменитой актрисе

Егор Ушаков стал игроком «Родины-2»..
Воспитанник ЦСКА перешел во вторую команду московского клуба. Ранее 23-летний футболист провел несколько сезонов в РПЛ.
«Мы рады приветствовать Егора в составе нашей команды! Ждем скорейшего дебюта и удачных игр за «Родину»!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
- Ушаков выступал за армейцев с 2020 года и успел дважды завоевать FONBET Кубок России.
- Также в активе игрока серебряная медаль чемпионата страны и победа в Суперкубке России.
- Помимо ЦСКА, полузащитник играл за «Крылья Советов» на правах аренды. Его жена – известная актриса Стася Милославская.
Источник: телеграм-канал «Родины»