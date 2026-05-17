Подсчитано, сколько миллионов рублей потратил 23-летний игрок ЦСКА на свадьбу с 31-летней актрисой

Появились подробности свадьбы футболиста ЦСКА Егора Ушакова и актрисы Стаси Милославской.

«Ушаков потратил около 7 миллионов рублей на свадьбу с актрисой Стасей Милославской. Полузащитник, который ни разу не выходил на поле в этом сезоне, организовал торжество прямо перед матчем последнего тура РПЛ.

Праздник прошeл в особняке на Малой Ордынке, за аренду которого пара заплатила 800 тысяч рублей. Ещe около 2 миллионов рублей стоили услуги организаторов. 400 тысяч рублей пришлось заплатить двум фотографам, а в 600 тысяч обошлись кавер-группа и декор зала. Ещe 700 тысяч рублей ушло на банкет.

На образ невесты и торт пара потратила около 500 тысяч рублей.

Среди гостей были замечены актриса Александра Бортич, артисты Андрей Богомолов и Филипп Ершов, певец Камалди Усманов и многие другие. Игроков ЦСКА на свадьбе не было», – написал источник.