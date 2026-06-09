Агент описал Семака двумя словами

Футбольный агент Александр Маньяков проанализировал работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Никто меня не переубедит, что Сергей Семак – сильный тренер. Он снова все доказал. Я не буду оригинален, но управлять такой футбольной бандой – искусство. Семак им владеет. Отлично помню наш разговор в Эмиратах про Соболева. Естественно, я с критикой, а он: «Подожди, Соболь грызет, старается. Будет помощником».

Ну и что? 8+2 во всех турнирах. Удивительно, как Семак умеет одновременно работать со сложными россиянами и иностранцами. И этому эффекту, страшно сказать, уже восемь лет. Сергей Богданович уже восемь лет работает в «Зените».

И вот в этом сезоне он снова чемпион. Ему снова удалось замотивировать команду, которая на зубах вырвала концовку турнира у «Краснодара». Причем кризисный момент случился в матче с «Сочи». «Зенит» проигрывал – 0:1, но перевернул матч и победный гол забил кто? Правильно, Ерохин. Замена Семака. Поэтому тренерская заслуга в этом чемпионстве «Зенита», безусловно огромна.

Сергей Богданович для нашего чемпионата – большой тренер», – написал Маньяков.