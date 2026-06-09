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Агент описал Семака двумя словами

9 июня, 13:17
39

Футбольный агент Александр Маньяков проанализировал работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Никто меня не переубедит, что Сергей Семаксильный тренер. Он снова все доказал. Я не буду оригинален, но управлять такой футбольной бандой – искусство. Семак им владеет. Отлично помню наш разговор в Эмиратах про Соболева. Естественно, я с критикой, а он: «Подожди, Соболь грызет, старается. Будет помощником».

Ну и что? 8+2 во всех турнирах. Удивительно, как Семак умеет одновременно работать со сложными россиянами и иностранцами. И этому эффекту, страшно сказать, уже восемь лет. Сергей Богданович уже восемь лет работает в «Зените».

И вот в этом сезоне он снова чемпион. Ему снова удалось замотивировать команду, которая на зубах вырвала концовку турнира у «Краснодара». Причем кризисный момент случился в матче с «Сочи». «Зенит» проигрывал – 0:1, но перевернул матч и победный гол забил кто? Правильно, Ерохин. Замена Семака. Поэтому тренерская заслуга в этом чемпионстве «Зенита», безусловно огромна.

Сергей Богданович для нашего чемпионата – большой тренер», – написал Маньяков.

  • 50-летний Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2030 года.
  • «Зенит» начнет новый сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака».

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Источник: телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (39)
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ilich55
1781001317
Аналогичное можно сказать и о Мусаеве. Какой бы Мусаев не был физрук, и как бы его не называл Мостовой (не футбольный человек), но управлять стадом бандерлогов может далеко не каждый.
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Бумбраш
1781006713
По ходу маньяков решил зализать всем подряд,кто то и подкинет грошик
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СильныйМозг
1781006911
Комментарий скрыт модератором
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DoctorWatson
1781007061
Ну ну, сколько этот сельдереевый талантов загубил... Семак тупая обезьяна, у которой нету игры, и вывозят только бесконечными покупками талантливых (не воспринимать серьезно) бразильцев, которые в дворовой лиге от природы играют с рождения лучше , чем наши распиаренные ушлепки со сборной (типо батракова, с которым тут за3бали уже со своими сказками про псж), с которыми он даже не знает что делать, и сваливают бревнами. С таким ресурсом можно абсолютно любого поставить тренером, и будут выигрывать, и все будут так же боготворить. Клоунада) Только аутисты считают его сильным тренером на серьезном 3бале. Когда от нижних строчек отлетает, сидит с тупым лицом, даже не знает что делать, не знает как менять игру, когда его имеют. Блевать хочется от его недотактик. Сейчас поставить его в лч, он будет сидеть заглатывать на последнем месте в лиге, потому что его любой европейский средняк отимеет
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Semenycch
1781008513
Сергей Богданович совершает множество мелких ошибок, но в глобальных вещах он абсолютно неподражаем. Кстати, обращаюсь как к нормальным болельщикам футбола, так и к идиотам, вот скажите, нужно форсировать Семаку функциональную готовность команды к Суперкубку при этом рискуя попасть в функциональную яму во второй половине октября и в ноябре, тем самым рискнув чемпионским званием или наоборот, стоит сейчас заложить тяжелый фундамент высокой готовности на сезон и вместе с тем рискнув Суперкубком?
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slavа0508
1781009681
Не знаю сильный он или . это реально не оценишь . пока он не выиграет что то с составом который не самый сильный в лиге ...А то что он выигрывает с составом который как минимум на 30 % дороже ближайших конкурентов не говорит о его силе ...тот же Краснодар борется на равных имея состав на 50 лямов евро дешевле . а это для нашей лиги много ...Вот выиграл бы он титул с Динамо или Локо хотя бы то да можно было бы сказать что сильный ...
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Волжанин064
1781010272
У Семака всегда был сильнейший состав в лиге . плюс судьи в кармане . вот поработал бы к примеру в Ростове тогда и оценивать можно было бы ....
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Волжанин064
1781011628
Самый большой бюджет в лиги и судьи вместе с ВАРом на зарплате у Газпрома . вот все составляющие успеха Семака ...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1781252981
Что он умеет работать?Игры нет.Игроки стали играть слабее индивидуально.Многие саботируют.Вендел вообще кладет на тренера и приезжает когда хочет.
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vvv123
1781769951
Это двумя словами, а я бы тремя буквами охарактеризовал!
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