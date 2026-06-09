Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!

Сборная России завершила летний учебно-тренировочный сбор крупной победой в Калининграде.
Команда Валерия Карпина разгромила Тринидад и Тобаго со счетом 3:0.
Авторы забитых мячей – Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
До этого матча россияне обыграли Буркина-Фасо (3:0) и уступили Египту (0:1).
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Россия - Тринидад и Тобаго - 3:0 (2:0) Текстовая трансляцияКалендарь турнира
Голы: 1:0 - М. Бевеев, 7; 2:0 - А. Сильянов, 15; 3:0 - А. Батраков, 60.
Источник: «Бомбардир»