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  • Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!

Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!

Сегодня, 21:55
18

Сборная России завершила летний учебно-тренировочный сбор крупной победой в Калининграде.

Команда Валерия Карпина разгромила Тринидад и Тобаго со счетом 3:0.

Авторы забитых мячей – Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

До этого матча россияне обыграли Буркина-Фасо (3:0) и уступили Египту (0:1).

Товарищеские матчи. Сборные.
Россия - Тринидад и Тобаго - 3:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Бевеев, 7; 2:0 - А. Сильянов, 15; 3:0 - А. Батраков, 60.
Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Тринидад и Тобаго Россия
Комментарии (19)
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Император Бомжей
1781031422
Хотелось бы отметить кипера Тринидада, молодец парень!
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Vitaga
1781031546
угу кипер Тринидада красавчик. наша сборная уныла. куча ошибок на ровном месте. Батракову с такой игрой в Европе делать нечего.
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Антрацитовый волхв
1781031561
Больше всего понравилось как Кравцову наваляли.
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Император 1
1781031571
Молодцы, порадовали. Жалко, что реализация плохая и после 20 минуты играть перестаём.
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NewLife
1781031709
Позорная игра команды недотренера с дворовыми туземцами, стыд.
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Цугундeр
1781031902
"Гудбай, Америка, оо..где я не буду никогда.." Детки символично спели.
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рылы
1781032311
ура! сам тринидад повержен! теперь заживём?
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mutabor0992
1781032434
Обыграли команду "трупов"...А теперь эСтонец уже минут двадцать дает интервью и говорит как Это важно.Ну ППЦ!!!
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рылы
1781032805
дезеувы, блин, ставку запороли. до матча фонбет давал 1.70 на ТБ 4,5. зная наших, решил подстраховаться и поставил на 3,5. но валеринское мудачьё запороло и это (и мне экспресс).
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Artemka444
1781033719
Игра никакая Наши явно полупрофессионалы!!! К сожалению
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