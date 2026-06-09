Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!

Сборная России завершила летний учебно-тренировочный сбор крупной победой в Калининграде.

Команда Валерия Карпина разгромила Тринидад и Тобаго со счетом 3:0.

Авторы забитых мячей – Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

До этого матча россияне обыграли Буркина-Фасо (3:0) и уступили Египту (0:1).