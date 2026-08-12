Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак

Пресс-секретарь Иракской футбольной ассоциации Мохаммед Имад прокомментировал информацию о приглашении сборной России на турнир четырех стран.

«Мы только сейчас отправили приглашения сборным Ирана, Узбекистана и Иордании и ждем ответа от всех трех команд. Сборной России приглашение не отправляли. Мы сосредоточены на азиатских сборных, чтобы подготовиться к Кубку Азии», – сказал Имад.