Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии

Сегодня, 10:58
1

Главный тренер «Юнайтед» из Дубаи Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии.

Президент Федерации итальянского футбола (FIGC) Джованни Малаго пока не дал добро на продолжение работы по назначению специалиста.

Были отменены все встречи, которые касались расторжения действующего контракта тренера с «Юнайтед» и последующего подписания контракта с федерацией.

Технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо могут уйти в отставку, если Пирло не станет тренером сборной Италии.

Ранее сообщалось, что сотрудничество специалиста с российским букмекером Fonbet, вызвавшее широкий резонанс в Италии, может повлиять на его соглашение с национальной командой.

  • 47-летний Пирло работает в клубе из ОАЭ с июля прошлого года. Одним из совладельцев «Юнайтед» считается российский бизнесмен Сергей Ломакин.
  • Ранее Пирло возглавлял «Ювентус», «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдорию».
  • Во время игровой карьеры он победил вместе со сборной Италии на ЧМ-2006.

Еще по теме:
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии 1
В Италии высказались против назначения Пирло из-за его связей с Россией 19
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
Источник: Sky Sport Italy
Лига наций Товарищеские матчи. Сборные Италия Пирло Андреа
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mirovozrelov
1785140037
Мужики, не ведитесь на всякие паблики и каналы в телеге по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «прогноз СОТКА». 14 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
Главные новости
Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто описал Соболева одним словом
14:26
1
Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ»
14:18
2
Соболев сказал, считает ли себя лучшим форвардом в России
13:48
2
Роналду станет актером и продюсером драматического сериала с элементами комедии
13:39
Дарья Карпина – о женах футболистов: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
13:28
3
Соболев высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ
13:19
3
Неймар сделал заявление о конфликте с игроками «Сантоса»
13:10
Агент Тюкавина высказался о возможности ультиматума и демаршей со стороны игрока
12:49
1
«Спартак» рассмотрит подписание вице-чемпиона мира-2026
12:37
4
Соболева назвали претендентом на «Золотую бутсу» и «Золотой мяч»
12:24
16
Все новости
Все новости
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
11:27
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
10:58
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
08:44
3
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии
20 июля
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля
19 марта
18
Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27
12 февраля
5
ФотоРоналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии
2025.11.26 16:16
1
ФотоРоссия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА
2025.07.10 12:01
4
ФотоРоналду сделал подарок Трампу
2025.06.17 15:58
2
ФотоРоналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций
2025.06.09 21:47
1
На финале Лиги наций погиб болельщик: подробности
2025.06.09 19:40
Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»
2025.06.09 14:58
Мората прокомментировал незабитый пенальти в финале Лиги наций
2025.06.09 14:28
1
Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»
2025.06.09 13:27
Лучший игрок финала Лиги наций: «Я сдержал Ямаля»
2025.06.09 13:13
6
Тренер сборной Испании объяснил поражение в финале Лиги наций
2025.06.09 12:07
Роналду остался вторым в списке лучших бомбардиров Лиги наций-2024/25
2025.06.09 10:57
2
Тренер сборной Португалии оценил вклад Роналду в победу команды в Лиге наций
2025.06.09 10:26
1
Назван лучший игрок финальной стадии Лиги наций
2025.06.09 09:15
1
Роналду рассказал о травме, полученной в финале Лиги наций: «Ради сборной был готов сломать ногу»
2025.06.09 08:45
Роналду прокомментировал победу в Лиге наций
2025.06.09 07:48
2
ФотоРоналду с первым трофеем за четыре года
2025.06.09 01:23
3
Фото40-летний Роналду заплакал после победы в Лиге наций – это его первый трофей за 4 года
2025.06.09 00:54
7
⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию
2025.06.09 00:43
15
Роналду забил 938-й гол в карьере – в финале Лиги наций
2025.06.08 23:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+