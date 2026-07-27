Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии

Главный тренер «Юнайтед» из Дубаи Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии.

Президент Федерации итальянского футбола (FIGC) Джованни Малаго пока не дал добро на продолжение работы по назначению специалиста.

Были отменены все встречи, которые касались расторжения действующего контракта тренера с «Юнайтед» и последующего подписания контракта с федерацией.

Технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо могут уйти в отставку, если Пирло не станет тренером сборной Италии.

Ранее сообщалось, что сотрудничество специалиста с российским букмекером Fonbet, вызвавшее широкий резонанс в Италии, может повлиять на его соглашение с национальной командой.