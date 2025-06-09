Мората прокомментировал незабитый пенальти в финале Лиги наций

Капитан сборной Испании Альваро Мората поделился эмоциями после проигранного финала Лиги наций.
- Испанцы уступили Португалии в серии пенальти.
- Мората – единственный игрок, не реализовавший 11-метровый.
«Я благодарен тренеру за доверие. Конечно, я мог лучше исполнить удар, но уже ничего не могу изменить.
Я подавлен, пора ехать домой. С этим ничего не поделаешь. Сейчас обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу.
Но надо смотреть на все взвешенно. Не так давно мы выиграли здесь Евро, а теперь это поражение послужит уроком», – сказал Мората.
Источник: сайт УЕФА