Мората прокомментировал незабитый пенальти в финале Лиги наций

Капитан сборной Испании Альваро Мората поделился эмоциями после проигранного финала Лиги наций.

Испанцы уступили Португалии в серии пенальти.

Мората – единственный игрок, не реализовавший 11-метровый.

«Я благодарен тренеру за доверие. Конечно, я мог лучше исполнить удар, но уже ничего не могу изменить.

Я подавлен, пора ехать домой. С этим ничего не поделаешь. Сейчас обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу.

Но надо смотреть на все взвешенно. Не так давно мы выиграли здесь Евро, а теперь это поражение послужит уроком», – сказал Мората.